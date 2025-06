‘La Uchulú’ no descarta postular a Miss Perú 2026. Foto: Composición LR/Instagram/Difusión | Foto: Composición LR/Instagram/Difusión

'La Uchulú' vuelve a dar que hablar y esta vez con una inesperada confesión que ha puesto a muchos a imaginarla en pasarela. Durante su paso por el programa 'La Noche Habla', la popular influencer no solo habló de su transformación física, sino que también abrió la puerta a una posible incursión en el certamen de belleza más importante del país.

Con su característico sentido del humor y espontaneidad, 'La Uchulú' dejó entrever que, aunque no está decidida del todo, no descartaría lanzarse al Miss Perú 2026 si se dieran las condiciones adecuadas. Como era de esperarse, sus declaraciones causaron revuelo entre sus seguidores y panelistas del programa.

'La Uchulú' y su posible participación en Miss Perú

'La Uchulú' fue consultada directamente en una entrevista con Ric La Torre sobre la posibilidad de participar en el Miss Perú. Su primera respuesta fue en tono divertido: "No, la verdad no me animo todavía, pero yo lo haría solamente para fregar al público". Sin embargo, más adelante cambió el tono cuando Ric le planteó un escenario más serio con Jessica Newton involucrada.

"Yo sí lo hago, Jessica, yo sí lo hago, de verdad. Te hago publicidad a lo grande. Los haters van a ser viral. Yo sé", afirmó con seguridad. En ese momento, Tilsa Lozano, quien también estaba en el set, le mostró su respaldo, y 'La Uchulú' respondió con una frase que cerró la conversación entre risas: "Ah, yo también me tengo fe. Eso es bárbaro que hasta yo me tengo fe porque mido 1.58 y ellas son jirafonas".

'La Uchulú' muestra su radical cambio en redes sociales

‘La Uchulú’ dejó sorprendidos a sus seguidores tras compartir en Instagram el resultado de sus cirgías estéticas a las que se sometió hace poco. Posando en bikini, la creadora de contenido mostró con orgullo su renovada silueta y acompañó las fotografías con un mensaje claro: “No nací, pero me transformé”. La publicación se volvió viral rápidamente, desatando una avalancha de comentarios en redes sociales por el notorio cambio físico que ahora luce con gran confianza.