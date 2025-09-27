Antología celebrará sus 25 años de historia musical con un gran concierto el sábado 27 de septiembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, con invitados especiales. Créditos: Mabel Alva / URPI–LR | Créditos: Mabel Alva / URPI–LR

Antología tira la casa por la ventana este sábado 27 de septiembre por sus 25 años de historia musical. Antes del concierto que se realizará en el anfiteatro del Parque de la Exposición, el líder del grupo expresó su felicidad por la acogida que ha tenido el evento y por los grandes invitados que llegarán al show.

“Nosotros felices de haber hecho este sold out con todo el equipo de trabajo, prácticamente casi en 10 días. Gracias a todos quienes han estado participando: artistas y un equipo de producción increíble. También quiero agradecer al Perú entero, porque hay gente que viene inclusive de otras ciudades como Huancayo, como Ica y Trujillo”, manifestó Dilio Galindo, líder de Antología, en una reciente conferencia de prensa, en la que estaba acompañado de Alex Lora de El Tri de México y Ariel Pucheta de Ráfaga de Argentina.

Líder de Antología feliz por los 25 años del grupo



En una entrevista con La República, el intérprete de temas como ‘Aléjate’ y ‘Mentiras’ se mostró feliz por el concierto que ofrecerá por sus ‘bodas de plata’, por lo que está enfocado en disfrutar del ahora. “No debemos mirar el futuro con una expectativa. Hay que vivir el presente con mucho entusiasmo. Cada cosa que hagamos, hagámoslo con el corazón, con todo la energía del mundo y con mucha pasión, así sea lo más sencillo: un acorde, una canción, un proyecto o un concierto. Nosotros siempre le ponemos todo”, dijo Dilio Galindo.

El cantante de Antología se mostró entusiasmado con la actualidad nacional porque, según él, cada vez menos está predominando las diferencias culturales. “El Perú está logrando ser lo que habían vaticinado pensadores como Mariátegui y Manuel González Prada. Perú está llegando a una fusión de una nueva identidad cultural. Estamos pasando de ser un país multicultural a ser un país pluricultural. Quiere decir que a pesar de que tenemos distintas características regionales y culturales, estamos llegando a ser un país muy diverso, con una sola expresión”, comentó.

A manera de ejemplo, Dilio indicó que aunque William Luna es cuzqueño, muchas de sus canciones se escuchan en otras regiones y hasta están versionando sus temas en distintos géneros. Lo mismo sucede con Pelo D’Ambrosio. “Ya no hay esa división errónea que hubo entre costa, sierra y selva. Para mí, muy erróneo porque ni siquiera geográficamente somos siete regiones, somos muchas más. Luego nos damos cuenta de que culturalmente no existe la sierra, ni costa, ni selva, porque existen ciudades que son medio costa, medio sierra. Yo soy puquiano, pero Puquio llega hasta 5 km de la ciudad de Nasca, que es costa. Entonces ya no hay divisiones. Para mí nunca las ha habido y no debería haber porque eso nos enseñaría y nos ayudaría a ser un país con una identidad muy fuerte”, añadió.

Finalmente, Dilio Galindo, líder de Antología, se mostró feliz de su próxima colaboración con El Tri de México. “Los géneros se van dando increíblemente. Imagínate escuchar al maestro Álex Lora, que canta rock, ahora que cante folclore con Antología y haciendo un género diferente”, concluyó.

