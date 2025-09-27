HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
Espectáculos

Dilio Galindo, líder de Antología, se emociona al anunciar feats. con Alex Lora de México y Ráfaga de Argentina: “Es increíble”

Dilio Galindo, líder de Antología, expresó su felicidad por el sold out del evento y la participación de artistas de renombre como Alex Lora y Ariel Pucheta.

Antología celebrará sus 25 años de historia musical con un gran concierto el sábado 27 de septiembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, con invitados especiales. Créditos: Mabel Alva / URPI–LR
Antología celebrará sus 25 años de historia musical con un gran concierto el sábado 27 de septiembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, con invitados especiales. Créditos: Mabel Alva / URPI–LR | Créditos: Mabel Alva / URPI–LR

Antología tira la casa por la ventana este sábado 27 de septiembre por sus 25 años de historia musical. Antes del concierto que se realizará en el anfiteatro del Parque de la Exposición, el líder del grupo expresó su felicidad por la acogida que ha tenido el evento y por los grandes invitados que llegarán al show.

“Nosotros felices de haber hecho este sold out con todo el equipo de trabajo, prácticamente casi en 10 días. Gracias a todos quienes han estado participando: artistas y un equipo de producción increíble. También quiero agradecer al Perú entero, porque hay gente que viene inclusive de otras ciudades como Huancayo, como Ica y Trujillo”, manifestó Dilio Galindo, líder de Antología, en una reciente conferencia de prensa, en la que estaba acompañado de Alex Lora de El Tri de México y Ariel Pucheta de Ráfaga de Argentina.

TE RECOMENDAMOS

Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

PUEDES VER: Conciertos en Lima este fin de semana: fecha, lugar y entradas para ver a Jowell y Randy, Omar Courtz, Antología y más

lr.pe

Líder de Antología feliz por los 25 años del grupo

En una entrevista con La República, el intérprete de temas como ‘Aléjate’ y ‘Mentiras’ se mostró feliz por el concierto que ofrecerá por sus ‘bodas de plata’, por lo que está enfocado en disfrutar del ahora. “No debemos mirar el futuro con una expectativa. Hay que vivir el presente con mucho entusiasmo. Cada cosa que hagamos, hagámoslo con el corazón, con todo la energía del mundo y con mucha pasión, así sea lo más sencillo: un acorde, una canción, un proyecto o un concierto. Nosotros siempre le ponemos todo”, dijo Dilio Galindo.

El cantante de Antología se mostró entusiasmado con la actualidad nacional porque, según él, cada vez menos está predominando las diferencias culturales. “El Perú está logrando ser lo que habían vaticinado pensadores como Mariátegui y Manuel González Prada. Perú está llegando a una fusión de una nueva identidad cultural. Estamos pasando de ser un país multicultural a ser un país pluricultural. Quiere decir que a pesar de que tenemos distintas características regionales y culturales, estamos llegando a ser un país muy diverso, con una sola expresión”, comentó. 

A manera de ejemplo, Dilio indicó que aunque William Luna es cuzqueño, muchas de sus canciones se escuchan en otras regiones y hasta están versionando sus temas en distintos géneros. Lo mismo sucede con Pelo D’Ambrosio. “Ya no hay esa división errónea que hubo entre costa, sierra y selva. Para mí, muy erróneo porque ni siquiera geográficamente somos siete regiones, somos muchas más. Luego nos damos cuenta de que culturalmente no existe la sierra, ni costa, ni selva, porque existen ciudades que son medio costa, medio sierra. Yo soy puquiano, pero Puquio llega hasta 5 km de la ciudad de Nasca, que es costa. Entonces ya no hay divisiones. Para mí nunca las ha habido y no debería haber porque eso nos enseñaría y nos ayudaría a ser un país con una identidad muy fuerte”, añadió.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Finalmente, Dilio Galindo, líder de Antología, se mostró feliz de su próxima colaboración con El Tri de México. “Los géneros se van dando increíblemente. Imagínate escuchar al maestro Álex Lora, que canta rock, ahora que cante folclore con Antología y haciendo un género diferente”, concluyó. 

Notas relacionadas
Air Supply en Lima 2026: fecha, venta de entradas, precios para el concierto de la banda integrada por Graham Russell y Russell Hitchcock en Costa21

Air Supply en Lima 2026: fecha, venta de entradas, precios para el concierto de la banda integrada por Graham Russell y Russell Hitchcock en Costa21

LEER MÁS
Conciertos en Lima este fin de semana: fecha, lugar y entradas para ver a Jowell y Randy, Omar Courtz, Antología y más

Conciertos en Lima este fin de semana: fecha, lugar y entradas para ver a Jowell y Randy, Omar Courtz, Antología y más

LEER MÁS
Ke Personajes regresa a Lima para ser parte del Vibra Perú 2025 junto a Armonía 10, Antología y más artistas peruanos

Ke Personajes regresa a Lima para ser parte del Vibra Perú 2025 junto a Armonía 10, Antología y más artistas peruanos

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Camucha Negrete, reconocida actriz peruana, a los 80 años tras batallar contra enfermedad hepática

Muere Camucha Negrete, reconocida actriz peruana, a los 80 años tras batallar contra enfermedad hepática

LEER MÁS
Camucha Negrete falleció: ¿quién fue y de qué murió la recordada presentadora de ‘Utilísima’?

Camucha Negrete falleció: ¿quién fue y de qué murió la recordada presentadora de ‘Utilísima’?

LEER MÁS
Gustavo Salcedo podría ir a prisión tras agredir a exproductor de ‘Arriba mi gente’, afirma la abogada Rosario Sasieta

Gustavo Salcedo podría ir a prisión tras agredir a exproductor de ‘Arriba mi gente’, afirma la abogada Rosario Sasieta

LEER MÁS
Magaly Medina expone conducta de Gustavo Salcedo antes de agredir a Christian Rodríguez: "Mandó la ubicación exacta a mi reportero"

Magaly Medina expone conducta de Gustavo Salcedo antes de agredir a Christian Rodríguez: "Mandó la ubicación exacta a mi reportero"

LEER MÁS
Testigos revelan detalles de la agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez: "Le metió una patada"

Testigos revelan detalles de la agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez: "Le metió una patada"

LEER MÁS
Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pague el dinero que le debe: “Necesita para sus medicinas”

Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pague el dinero que le debe: “Necesita para sus medicinas”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Espectáculos

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

Muere el animador Alex León, exintegrante del grupo de la Muñequita Milly, en un trágico accidente en Moquegua

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota