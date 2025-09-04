HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¡Tira la casa por la ventana! Antología celebrará su aniversario con El Tri de México, Ráfaga de Argentina y artistas peruanos

En el Parque de la Exposición, Antología lanzará novedades para su legión de seguidores. El conjunto de música andina prepara una colaboración con El Tri y un mix de cumbias junto con Ráfaga.


La legendaria agrupación Antología celebrará sus bodas de plata en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Foto: difusión
La legendaria agrupación Antología celebrará sus bodas de plata con un gran concierto. El evento se llevará a cabo en el anfiteatro del Parque de la Exposición este 27 de septiembre desde las 7:00 p. m. Artistas nacionales e internacionales serán parte del aniversario del grupo de música andina. Las entradas están a la venta en la plataforma Vaope.

Por sus 25 años de trayectoria, Antología contará con la presencia de destacados artistas como William Luna, Pelo D’ Ambrosio, ‘Pepe’ Alva y Milena Warthon, así como las destacadas agrupaciones como Agua Marina y Corazón Serrano. Además, entre los artistas internacionales estarán el tradicional grupo de rock en español, El Tri de México, con Alex Lora a la cabeza, y Ráfaga de Argentina. 

“En nuestra celebración por los 25 años de vida artística tenemos la intención de ofrecer un espectáculo que permita interactuar y fusionar con artistas y grupos internacionales como el TRI y Ráfaga. Sin duda vamos a sellar 25 años ininterrumpidos de trabajo”, manifiesta Dilio Galindo Moreno, líder de la agrupación.

PUEDES VER: Myriam Hernández hace sold out en el Parque de la Exposición y anuncia nueva fecha: zonas y precios de entradas

lr.pe

La trayectoria de la agrupación Antología

Durante todos estos años, Antología, cuyo origen es la ciudad de Ica, ha llevado su música por todo el Perú y por diversos países del mundo. S primer viaje internacional fue al Japón (2000). Además, Dilio y sus músicos han recorrido Bolivia, Ecuador, Argentina, Estados Unidos y varias ciudades de Europa.

En el 2008, realizaron el primer concierto especial llamado ‘Antología Sinfónico’ en el teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería. Un año después, se presentaron en el Parque de la Exposición, replicándose ese espectáculo en distintas partes del Perú con más de 150 músicos en escena. En el 2015, realizaron el espectáculo denominado ‘Uniendo América’ con artistas como Illapa, Roberto Márquez, Elmer Hermoza (voz principal de los Kjarkas), Martha Gómez (Colombia), Víctor Heredia (Argentina) y Rafael Soria (Ecuador).

“Antología busca desarrollar la música andina de la manera tal cual aprendimos y proyectarla al futuro con una nueva sonoridad, mezclar ritmos e instrumentos y hacer que la música vaya desde un ámbito rural hasta las ciudades grandes. Buscamos una revaloración y fortalecer nuestra identidad a través de la música”, sostiene el líder del conjunto musical.

Este concierto, que se realizará en el Parque de la Exposición, servirá para que Antología lance novedades para su legión de seguidores. El conjunto prepara una colaboración con El Tri y un mix de cumbias junto con Ráfaga.

