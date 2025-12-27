HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Las HUNTR/X peruanas llegan a 'Yo soy' y dejan en shock al jurado: "¡Las guerreras del k-pop van a salvar al mundo!"

¿Pasaron el casting? Tres actrices peruanas dieron vida a Rumi, Zoey y Mira y sorprendieron en 'Yo soy', donde interpretaron dos canciones icónicas de la película 'K-pop Demon Hunters'.

El jurado de 'Yo soy' celebró la llegada de HUNTR/X, aunque su canto generó opiniones divididas.
El jurado de 'Yo soy' celebró la llegada de HUNTR/X, aunque su canto generó opiniones divididas. | Foto: captura Latina

Las HUNTR/X peruanas sacudieron el escenario de 'Yo soy'. La noche del 26 de diciembre, un trío femenino dejó atónito al jurado con una arriesgada propuesta: imitar a EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces detrás de las canciones de la exitosa película de Netflix 'Las guerreras K-pop', también conocida como 'K-pop Demon Hunters', el fenómeno animado de 2025 en la plataforma de streaming que ha conquistado a chicos y grandes.

Desde el primer instante sorprendieron con una caracterización física impecable, aunque su interpretación de 'Golden', el tema más viral de la cinta, no tardó en provocar opiniones divididas entre los jueces. ¿Consiguieron avanzar en el casting?

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

PUEDES VER: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: 'Seguir en la música'

lr.pe

Las HUNTR/X peruanas llegan a 'Yo soy' y dejan en shock al jurado

La emoción inicial del jurado se transformó cuando interpretaron 'Golden'. Jely Reátegui, Carlos Alcántara y Ricardo Morán no ocultaron su duda ante las desafinaciones y la falta de armonía. "La idea es matar demonios con el poder hermoso de su música, no con las desafinaciones. Las armonías han estado como para matar demonios", señaló Morán, quien lamentó las fallas porque le había ilusionado la coreografía. Fue entonces cuando 'Cachín' les dio la oportunidad de presentar otro tema.

El trío de actrices eligió 'Takedown'. En plena interpretación, Jely las interrumpió con entusiasmo: "¡Las guerreras del k-pop que van a salvar al mundo con su música!". Aunque reconoció varios puntos deficientes, finalmente sorprendió al darles un "sí dudoso", admitiendo que el reto era grande pero posible si lograban ensamblarse. 'Cachín' también les otorgó su voto de confianza y, con ello, el pase a la siguiente etapa, convencido de que los fans del k-pop celebrarían su presencia en el programa.

PUEDES VER: ¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que ganó 'Yo soy' 2025 tras duras críticas en redes?

lr.pe

¿Quiénes son las HUNTR/X de 'Yo soy'?

Fabiana, Mel y Michelle, las HUNTR/X peruanas, no son ajenas al mundo del entretenimiento. Michelle ya había participado como Luna en el programa hace ocho años, mientras que Mel es hija de Fernando Alcalde, imitador de Andrea Bocelli y finalista en 2013. A ello se suma su experiencia como actrices de teatro, faceta que les permitió dar mayor fuerza a su imitación.

En el casting contaron que se unieron inicialmente para un proyecto y, tras el buen recibimiento, comenzaron a presentarse en Lima como grupo tributo. Con el "sí" del jurado, ahora tienen el reto de prepararse para la siguiente etapa y representar a la comunidad k-pop en Perú, que ha encontrado en la reciente película de Netflix una nueva vitrina para el género musical.

Notas relacionadas
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

LEER MÁS
¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que ganó 'Yo soy' 2025 tras duras críticas en redes?

¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que ganó 'Yo soy' 2025 tras duras críticas en redes?

LEER MÁS
¡La mejor de la temporada! Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se coronó campeona de ‘Yo soy’ 2025

¡La mejor de la temporada! Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se coronó campeona de ‘Yo soy’ 2025

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡La cumbia sanjuanera de luto! Muere Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual, a los 37 años

¡La cumbia sanjuanera de luto! Muere Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual, a los 37 años

LEER MÁS
Mariella Zanetti lanza fuerte comentario sobre Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "Mutea"

Mariella Zanetti lanza fuerte comentario sobre Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "Mutea"

LEER MÁS
Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

LEER MÁS
Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: “Estamos viendo para que postule”

Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: “Estamos viendo para que postule”

LEER MÁS
Francisca Aronsson llega a Suecia y sorprende al mostrar cómo celebra la Navidad en su país natal: “Es muy típico de aquí”

Francisca Aronsson llega a Suecia y sorprende al mostrar cómo celebra la Navidad en su país natal: “Es muy típico de aquí”

LEER MÁS
Conciertos y fiestas de Año Nuevo 2026: horarios, lugares, precios y dónde comprar entradas de los mejores eventos para despedir el año viejo en Lima

Conciertos y fiestas de Año Nuevo 2026: horarios, lugares, precios y dónde comprar entradas de los mejores eventos para despedir el año viejo en Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

FPV le da la razón a Universitario en reclamo contra Alianza Lima: cremas ganan 3-0 el partido por la Liga Peruana de Vóley

Las HUNTR/X peruanas llegan a 'Yo soy' y dejan en shock al jurado: "¡Las guerreras del k-pop van a salvar al mundo!"

Estreno One Piece 1155 Anime: fecha, hora y dónde ver el último capítulo del Arco de Egghead en español

Espectáculos

¡La cumbia sanjuanera de luto! Muere Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual, a los 37 años

Conciertos y fiestas de Año Nuevo 2026: horarios, lugares, precios y dónde comprar entradas de los mejores eventos para despedir el año viejo en Lima

Cynthia Martínez anuncia encuentro virtual en homenaje a Pedro Suárez Vértiz por los dos años de su partida: "Lo recordaremos tocando sus canciones"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Amazonas: “No podemos quedarnos sin justicia para nuestros niños y adolescentes Awajún y Wampís"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025