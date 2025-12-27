Las HUNTR/X peruanas sacudieron el escenario de 'Yo soy'. La noche del 26 de diciembre, un trío femenino dejó atónito al jurado con una arriesgada propuesta: imitar a EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces detrás de las canciones de la exitosa película de Netflix 'Las guerreras K-pop', también conocida como 'K-pop Demon Hunters', el fenómeno animado de 2025 en la plataforma de streaming que ha conquistado a chicos y grandes.

Desde el primer instante sorprendieron con una caracterización física impecable, aunque su interpretación de 'Golden', el tema más viral de la cinta, no tardó en provocar opiniones divididas entre los jueces. ¿Consiguieron avanzar en el casting?

Las HUNTR/X peruanas llegan a 'Yo soy' y dejan en shock al jurado

La emoción inicial del jurado se transformó cuando interpretaron 'Golden'. Jely Reátegui, Carlos Alcántara y Ricardo Morán no ocultaron su duda ante las desafinaciones y la falta de armonía. "La idea es matar demonios con el poder hermoso de su música, no con las desafinaciones. Las armonías han estado como para matar demonios", señaló Morán, quien lamentó las fallas porque le había ilusionado la coreografía. Fue entonces cuando 'Cachín' les dio la oportunidad de presentar otro tema.

El trío de actrices eligió 'Takedown'. En plena interpretación, Jely las interrumpió con entusiasmo: "¡Las guerreras del k-pop que van a salvar al mundo con su música!". Aunque reconoció varios puntos deficientes, finalmente sorprendió al darles un "sí dudoso", admitiendo que el reto era grande pero posible si lograban ensamblarse. 'Cachín' también les otorgó su voto de confianza y, con ello, el pase a la siguiente etapa, convencido de que los fans del k-pop celebrarían su presencia en el programa.

¿Quiénes son las HUNTR/X de 'Yo soy'?

Fabiana, Mel y Michelle, las HUNTR/X peruanas, no son ajenas al mundo del entretenimiento. Michelle ya había participado como Luna en el programa hace ocho años, mientras que Mel es hija de Fernando Alcalde, imitador de Andrea Bocelli y finalista en 2013. A ello se suma su experiencia como actrices de teatro, faceta que les permitió dar mayor fuerza a su imitación.

En el casting contaron que se unieron inicialmente para un proyecto y, tras el buen recibimiento, comenzaron a presentarse en Lima como grupo tributo. Con el "sí" del jurado, ahora tienen el reto de prepararse para la siguiente etapa y representar a la comunidad k-pop en Perú, que ha encontrado en la reciente película de Netflix una nueva vitrina para el género musical.