Alexia Barnechea destaca el esfuerzo del equipo detrás de ‘My Storylof’, la ópera prima de Benjamín Doig Espinoza, quien asume la dirección, el guion y el protagónico de la película. Foto: Instagram/Alexia Barnechea | Foto: Instagram/Alexia Barnechea

Este jueves 25 de septiembre la cartelera nacional se renueva. Una de las películas que más ha captado la atención en los últimos días es precisamente ‘My Storylof’, la ópera prima de Benjamín Doig Espinoza, influencer y creador digital que decidió asumir un reto triple: dirigir, escribir y protagonizar su primer filme. Este proyecto también ha sido superimportante para Alexia Barnechea, quien funge como productora.



En entrevista con La República, la actriz Alexia Barnechea, de 20 años, habla del gran reto que se trazó al debutar como productora de ‘My Storylof’ y no dudó en llenar de elogios a Benjadoes, quien convenció al comediante e influencer Jorge Luna que se sume al proyecto como productor ejecutivo y apueste por un cine arriesgado, juvenil y cercano al público.

Alexia Barnechea feliz por su debut como productora



—A tan corta edad has tomado un papel bien fuerte. ¿Cómo te sientes?

—¡Wow! Estoy muy nerviosa, pero emocionada. Han pasado muchísimas cosas en el proceso de hacer esta película. Ha sido un proceso difícil porque al final no somos una productora grande, en realidad. Nos hemos esforzado un montón. Somos básicamente un grupo de amigos con muchas ganas de hacer cine y juntamos fuerzas y no puedo creer que este día haya llegado. Estoy muy feliz.



—Benjadoes ha actuado, dirigido y ha estado detrás de toda la producción. ¿Cómo lo viste?

—La verdad es que Benja ha llegado con un nivel de madurez que nunca había visto antes.

Yo lo conocía solamente en su plan alocado y creativo. Lo respeto un montón, porque esa locura es lo que le hace tener ideas tan fuera de la caja y es lo que van a ver en la película, pero también en el momento de creación, lo he visto superresponsable. He conocido una faceta de él que no conocía antes y la verdad es que lo admiro mucho.



—¿Con qué palabra o frase definirías esta película?

—La definiría como un riesgo, algo diferente y ya depende de uno si lo toma o lo deja, si le gusta o no. No esperen ver algo convencional en el cine.



—Dicen que es la historia amorosa de Benja. ¿Cómo ves esa historia?

—La vida amorosa de Benja siempre ha sido un desastre, para ser honesta. Entonces, van a ver eso, error tras error, pero eso es lo que lo hace gracioso.



‘My Storylof’ apuesta por la frescura y autenticidad



‘My Storylof’ también marca el debut en la pantalla grande de Isabela Fernández y Doménica del Pozo, jóvenes talentos que aportan frescura y autenticidad al proyecto. Con un estilo confesional y sin filtros, esta película promete hacer reír, emocionar, reflejar en la pantalla grande la voz de una nueva generación y convertirse en uno de los próximos éxitos de taquilla nacional.



Benjamín Doig sorprendió a más de uno al presentar una propuesta fresca y original que conecta con las nuevas generaciones. La cinta ha dado de qué hablar por su guion innovador, una historia de amor juvenil narrada desde una mirada auténtica, sin moldes ni estereotipos, y con la energía propia de la era digital.

