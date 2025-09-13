HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      
EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis
EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     
Espectáculos

Jorge Luna expone su imagen en el Metro de Lima y sorprende a pasajeros: “Inventando algo nuevo”

El comediante de ‘Hablando HuevadasJorge Luna, causó sensación con una insólita aparición en el tren eléctrico de Lima. Su rostro en los vagones rápidamente se volvió viral.

Jorge Luna lanza este inesperado anuncio junto al Metro 1 de Lima. Foto: Composición LR/Captura.
Jorge Luna lanza este inesperado anuncio junto al Metro 1 de Lima. Foto: Composición LR/Captura.

Jorge Luna, conocido por su papel en el exitoso dúo ‘Hablando Huevadas’, volvió a acaparar la atención con una movida que rápidamente se viralizó en redes sociales. Esta vez, su imagen apareció en los trenes de Lima, reafirmando su estilo irreverente y su habilidad para generar expectativa con cada acción.

Lejos de pasar inadvertido, Jorge Luna transformó la publicidad exterior en un nuevo escenario para su humor irreverente. La acción provocó una ola de memes, comentarios y reacciones en redes sociales, con seguidores repitiendo sin parar: “Lo hizo otra vez”. Con este movimiento, el comediante demuestra que su presencia y estilo ya trascienden los escenarios tradicionales. 

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: Peruana se sorprende por los precios de la marca de ropa de Jorge Luna y se vuelve viral: "Más barato es Adidas"

lr.pe

Jorge Luna causa revuelo con su imagen en los trenes de Lima

Las imágenes de Jorge Luna en los vagones del tren eléctrico de Lima no tardaron en viralizarse, generando sorpresa entre miles de pasajeros y seguidores del comediante. Su rostro, impreso a gran escala, cubre gran parte de la unidad, transformando al transporte público en un escenario inesperado para su peculiar estilo.

El mismo Jorge Luna no tardó en difundir las imágenes en sus redes oficiales, tomándose con humor el revuelo que causó la campaña y lanzando divertidas bromas sobre su inesperada aparición en los trenes.

“Habla pues basura. Mira lo que se viene. Ya sé lo que estás pensando: ‘Jorge, no me digas que vas a sortearte un tren’. No seas imbécil. Es una publicidad nada más. Aunque no lo descarto. ¿Quién sabe?”, dice el comediante.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La ocurrencia del comediante desató risas entre sus seguidores, quienes celebran su irreverencia y creatividad, un sello personal que ha logrado llevar más allá del escenario hasta espacios inesperados como la publicidad.

Notas relacionadas
Madre peruana le rezaba todos los días a estampita de Jorge Luna creyendo que era un santo

Madre peruana le rezaba todos los días a estampita de Jorge Luna creyendo que era un santo

LEER MÁS
Youtuber Benjadoes revela que Jorge Luna financió su película 'My Storylof' con cuantiosa suma en dólares: "Y me dió más"

Youtuber Benjadoes revela que Jorge Luna financió su película 'My Storylof' con cuantiosa suma en dólares: "Y me dió más"

LEER MÁS
Jorge Luna es absuelto de denuncia de discriminación presentada por el Mincul tras autodenominarse “marrón”: “Me parece un chiste”

Jorge Luna es absuelto de denuncia de discriminación presentada por el Mincul tras autodenominarse “marrón”: “Me parece un chiste”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: "Va a cumplir tres años"

LEER MÁS
Revelan que productor vinculado con Maju Mantilla, Christian Rodríguez, estaría casado: "Tiene pareja"

Revelan que productor vinculado con Maju Mantilla, Christian Rodríguez, estaría casado: "Tiene pareja"

LEER MÁS
Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

Magaly Medina compara a Christian Rodríguez, productor de 'Arriba mi gente' con Gustavo Salcedo: "Maju, era dar celos, no risa"

LEER MÁS
María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

María Pía Copello se corona frente a Korina Rivadeneira tras triunfo del pan con chicharrón ante Venezuela en el 'Mundial de Desayunos'

LEER MÁS
Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

LEER MÁS
Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

Pamela López estalla contra Christian Cueva tras visita a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Espectáculos

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota