Jorge Luna expone su imagen en el Metro de Lima y sorprende a pasajeros: “Inventando algo nuevo”

Jorge Luna, conocido por su papel en el exitoso dúo ‘Hablando Huevadas’, volvió a acaparar la atención con una movida que rápidamente se viralizó en redes sociales. Esta vez, su imagen apareció en los trenes de Lima, reafirmando su estilo irreverente y su habilidad para generar expectativa con cada acción.

Lejos de pasar inadvertido, Jorge Luna transformó la publicidad exterior en un nuevo escenario para su humor irreverente. La acción provocó una ola de memes, comentarios y reacciones en redes sociales, con seguidores repitiendo sin parar: “Lo hizo otra vez”. Con este movimiento, el comediante demuestra que su presencia y estilo ya trascienden los escenarios tradicionales.

Jorge Luna causa revuelo con su imagen en los trenes de Lima

Las imágenes de Jorge Luna en los vagones del tren eléctrico de Lima no tardaron en viralizarse, generando sorpresa entre miles de pasajeros y seguidores del comediante. Su rostro, impreso a gran escala, cubre gran parte de la unidad, transformando al transporte público en un escenario inesperado para su peculiar estilo.

El mismo Jorge Luna no tardó en difundir las imágenes en sus redes oficiales, tomándose con humor el revuelo que causó la campaña y lanzando divertidas bromas sobre su inesperada aparición en los trenes.

“Habla pues basura. Mira lo que se viene. Ya sé lo que estás pensando: ‘Jorge, no me digas que vas a sortearte un tren’. No seas imbécil. Es una publicidad nada más. Aunque no lo descarto. ¿Quién sabe?”, dice el comediante.

La ocurrencia del comediante desató risas entre sus seguidores, quienes celebran su irreverencia y creatividad, un sello personal que ha logrado llevar más allá del escenario hasta espacios inesperados como la publicidad.

