Espectáculos

Actriz Anaí Padilla asegura que hay muchos prejuicios contra las películas peruanas: “Vemos más lo de afuera que lo de adentro”

Anaí Padilla reflexiona sobre el cine peruano, pidiendo apoyo del público y defendiendo la calidad de las producciones nacionales ante críticas apresuradas.

Anaí Padilla lamentó que siempre se relacione al cine peruano con la baja calidad y la baja producción. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República
Anaí Padilla lamentó que siempre se relacione al cine peruano con la baja calidad y la baja producción. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República

Desde su arribo a las salas de cines, ‘Los Patos y las Patas’ sigue cosechando críticas importantes. Sin embargo, eso no ha hecho que los productores y los actores se duerman en sus laureles, por lo que siguen promocionando la película que está inspirada en las canciones de Raúl Romero. 

El pasado sábado 20 de septiembre, los actores y las actrices de ‘Los Patos y las Patas’ se reunieron con sus fans en la tienda Metro de La Marina para ser parte de un animado Meet & Greet, donde compartieron una tarde de música, risas y experiencias sobre la comedia producida por Jungle Pictures. 

Anaí Padilla reflexiona sobre el cine peruano

Anaí Padilla, quien forma parte del elenco de ‘Los Patos y las Patas’, criticó a las personas que se adelantan en juzgar las películas peruanas, sin haberlas visto. “Lo ideal es que si te dedicas a hacer ciertas críticas, tratar de ser lo más objetivo posible. Hay que ver el producto y analizar el producto debidamente”, dijo para La República.

Además, la actriz peruana lamentó que siempre se relacione al cine peruano con la baja calidad y la baja producción. “Vemos más lo de afuera que ver lo que producimos aquí adentro. Aún aquí no somos industria y tiene que ver con esa falta de apoyo del mismo público. Entonces, más bien lo que necesitamos es apoyar la producción peruana, apoyar a nuestros actores, a nuestros directores”, añadió.

Por otro lado, Padilla asegura que en nuestro país sí hay buenas historias que contar y se producen trabajos de calidad. “Se trabaja con mucho esfuerzo para generar buenos productos y creo que si se les el tiempo para disfrutarlo, puede hacer que eso también crezca y crezcamos como industria en el país y no quedarnos simplemente con opiniones subjetivas”.

Los asistentes disfrutaron de una experiencia única con actores como Óscar Beltrán y Francisca Aronsson. Foto: Sandy Carrión/La República

Los asistentes disfrutaron de una experiencia única con actores como Óscar Beltrán y Francisca Aronsson. Foto: Sandy Carrión/La República

En la tienda Metro de La Marina, los asistentes compartieron una tarde de música, risas y cercanía con los protagonistas de la nueva comedia musical peruana. Además, se realizó una firma de autógrafos, que permitió a los clientes interactuar de manera cercana con los artistas nacionales.

La cinta, que se estrenó el 18 de setiembre, invita a reflexionar sobre la importancia de vivir el presente, valorar los pequeños momentos y compartirlos en familia. Con un tono nostálgico que conecta a las nuevas generaciones con los años 90, rescata la esencia de mirar a los ojos, jugar y relacionarse sin pantallas, transmitiendo además el mensaje de sanar el pasado para avanzar con optimismo y plenitud.

