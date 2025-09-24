HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     
Cine y series

‘Wicked 2’ lanza su tráiler final con Cynthia Erivo y Ariana Grande: ¿cuándo se estrena y de qué trata?

La secuela de 'Wicked' promete superar el éxito de la primera entrega. Conoce todo sobre su estreno para que no te pierdas de ningún detalle.

'Wicked 2' es una de las películas más esperadas del año. Foto: Sensacine.
'Wicked 2' es una de las películas más esperadas del año. Foto: Sensacine.

La esperada secuela de la exitosa adaptación de ‘Wicked’ se titula ‘Wicked 2, Por Siempre’ y su estreno está programado para el otoño de 2025. Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes protagonizan esta historia inspirada en ‘El mago de Oz’, han contribuido a que la primera entrega se convierta en un fenómeno global.

La trama se centra en la compleja relación entre dos brujas, cuyas diferencias las llevan a forjar un lazo significativo durante su juventud. Esta nueva entrega promete cautivar nuevamente a los amantes del teatro musical. El miércoles 24 la producción lanzó su tan esperado tráiler que se hizo viral en pocas horas.

PUEDES VER: Así fue el casting secreto de 'Wicked': famosos que audicionaron y no consiguieron el papel

lr.pe

¿Cuándo se estrena ‘Wicked 2’?

A pesar de que Wicked se ha dividido en dos partes, ambas fueron grabadas simultáneamente, lo que asegura una coherencia tanto narrativa como visual. La secuela, que contará nuevamente con las actuaciones de Ariana Grande y Cynthia Erivo en los roles protagónicos, tiene su estreno previsto para el 21 de noviembre de 2025 en los cines de todo el mundo.

La cinta se ha convertido en todo un fenómeno para los fans, quienes abarrotaron los cines para presenciar la historia inspirada en ‘El mago de Oz’. Tanto ha sido su éxito que hasta fue nominad a mejor película en los Óscar 2025.

PUEDES VER: ‘Wicked 2’: las estrellas Ariana Grande y Cynthia Erivo revelan detalles musicales de la esperada secuela

lr.pe

¿De qué trata ‘Wicked 2’?

La sinopsis de ‘Wicked 2, Por Siempre’ presenta a Elphaba, conocida como la Bruja Malvada del Oeste, quien se oculta en los bosques de Oz. En este entorno, lidera una rebelión para liberar a los animales que han sido silenciados y se esfuerza por descubrir los secretos ocultos del Mago, interpretado por Jeff Goldblum.

Por otro lado, Glinda se destaca como el símbolo de la bondad en el reino, disfrutando de una vida de lujos en la Ciudad Esmeralda. Acompañada por la mentoría de Madame Morrible, interpretada por Michelle Yeoh, se dedica a entretener a los ciudadanos de Oz y a perpetuar la ilusión de que todo está bajo control bajo el mandato del Mago. En una reciente entrevista con Variety, el director Jon M. Chu describió la secuela como “una maravilla”.

Notas relacionadas
Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3 en español: plataforma oficial y fecha confirmada

Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3 en español: plataforma oficial y fecha confirmada

LEER MÁS
Hoy en cines: 'Nanito', la emotiva película arequipeña que habla del amor en la vejez

Hoy en cines: 'Nanito', la emotiva película arequipeña que habla del amor en la vejez

LEER MÁS
Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro protagonizan 'Una batalla tras otra': fecha de estreno y detalles

Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro protagonizan 'Una batalla tras otra': fecha de estreno y detalles

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jason Day protagoniza 'La huésped' en Netflix: fecha de estreno y reparto de la nueva serie de suspenso

Jason Day protagoniza 'La huésped' en Netflix: fecha de estreno y reparto de la nueva serie de suspenso

LEER MÁS
Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3 en español: plataforma oficial y fecha confirmada

Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3 en español: plataforma oficial y fecha confirmada

LEER MÁS
'Demon Slayer: Castillo Infinito' busca el Oscar: Crunchyroll anuncia campaña para mejor película de animación

'Demon Slayer: Castillo Infinito' busca el Oscar: Crunchyroll anuncia campaña para mejor película de animación

LEER MÁS
Estrenos nacionales en peligro a causa de incumplimiento del Mincul

Estrenos nacionales en peligro a causa de incumplimiento del Mincul

LEER MÁS
‘Y dónde están las rubias 2’: ¿qué fue de la secuela confirmada? La verdad tras el retraso de la cinta

‘Y dónde están las rubias 2’: ¿qué fue de la secuela confirmada? La verdad tras el retraso de la cinta

LEER MÁS
Hoy en cines: 'Nanito', la emotiva película arequipeña que habla del amor en la vejez

Hoy en cines: 'Nanito', la emotiva película arequipeña que habla del amor en la vejez

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cine y series

Estrenos nacionales en peligro a causa de incumplimiento del Mincul

Reparto confirmado de 'Alice in Borderland' temporada 3: quiénes regresan y nuevos rostros

Estrenos Netflix del 22 al 28 de septiembre: lo nuevo que no te puedes perder

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota