‘Wicked 2’ lanza su tráiler final con Cynthia Erivo y Ariana Grande: ¿cuándo se estrena y de qué trata?

La esperada secuela de la exitosa adaptación de ‘Wicked’ se titula ‘Wicked 2, Por Siempre’ y su estreno está programado para el otoño de 2025. Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes protagonizan esta historia inspirada en ‘El mago de Oz’, han contribuido a que la primera entrega se convierta en un fenómeno global.

La trama se centra en la compleja relación entre dos brujas, cuyas diferencias las llevan a forjar un lazo significativo durante su juventud. Esta nueva entrega promete cautivar nuevamente a los amantes del teatro musical. El miércoles 24 la producción lanzó su tan esperado tráiler que se hizo viral en pocas horas.

¿Cuándo se estrena ‘Wicked 2’?

A pesar de que Wicked se ha dividido en dos partes, ambas fueron grabadas simultáneamente, lo que asegura una coherencia tanto narrativa como visual. La secuela, que contará nuevamente con las actuaciones de Ariana Grande y Cynthia Erivo en los roles protagónicos, tiene su estreno previsto para el 21 de noviembre de 2025 en los cines de todo el mundo.

La cinta se ha convertido en todo un fenómeno para los fans, quienes abarrotaron los cines para presenciar la historia inspirada en ‘El mago de Oz’. Tanto ha sido su éxito que hasta fue nominad a mejor película en los Óscar 2025.

¿De qué trata ‘Wicked 2’?

La sinopsis de ‘Wicked 2, Por Siempre’ presenta a Elphaba, conocida como la Bruja Malvada del Oeste, quien se oculta en los bosques de Oz. En este entorno, lidera una rebelión para liberar a los animales que han sido silenciados y se esfuerza por descubrir los secretos ocultos del Mago, interpretado por Jeff Goldblum.

Por otro lado, Glinda se destaca como el símbolo de la bondad en el reino, disfrutando de una vida de lujos en la Ciudad Esmeralda. Acompañada por la mentoría de Madame Morrible, interpretada por Michelle Yeoh, se dedica a entretener a los ciudadanos de Oz y a perpetuar la ilusión de que todo está bajo control bajo el mandato del Mago. En una reciente entrevista con Variety, el director Jon M. Chu describió la secuela como “una maravilla”.