La modelo Alessandra Bonelli y su abogado rompieron su silencio en el programa 'Magaly TV, la firme' para exigir justicia tras un episodio de abuso sexual sufrido en 2015. Durante la entrevista, la exchica reality detalló los hechos ocurridos con su entonces entrenador, Víctor Hugo Lurquín Daza. Aunque en 2022 logró que su agresor fuera condenado a 10 años de prisión efectiva, aún permanece libre, lo que ha generado una fuerte indignación en la influencer y sus allegados.

Alessandra Bonelli expone denuncia contra entrenador personal, Víctor Hugo Lurquín

Según narró Alessandra Bonelli, el agresor, quien era su entrenador personal, la drogó en 2015, lo que provocó que perdiera la conciencia. Tras el ataque, la modelo logró presentar pruebas contundentes contra Víctor Hugo Lurquín, las cuales fueron respaldadas por los resultados forenses. Con base en estos elementos, el caso se fue llevando ante los tribunales y, finalmente, en noviembre de 2022 se logró la condena de 10 años de prisión para el violador, además de una compensación económica de 50 mil soles por los daños causados.

Sin embargo, a pesar de la sentencia, Lurquín sigue libre, lo que ha causado una gran frustración en Bonelli. "No puede ser posible que haya tantas chicas que han sido víctimas de esta persona y que, aunque yo haya ganado este caso, él siga libre", expresó visiblemente molesta la exintegrante de 'Esto es guerra'. "Lo que más me asusta es que me siguen escribiendo un montón de chicas diciendo que ellas han pasado por lo mismo con la misma persona. No sé por qué él no está preso. Creo que no está emitida una orden de captura", agregó.

La situación de impunidad que vive Bonelli ha sido también denunciada por su abogado, Julio César Mendoza Herrera. El letrado criticó la lentitud del sistema judicial, que ha permitido que Lurquín se mantenga libre, a pesar de contar con pruebas claras y una sentencia condenatoria. "A pesar de contar con pruebas contundentes, como los resultados forenses, y con una sentencia dictada, la captura de este hombre aún no se concreta", explicó el abogado.

Mendoza Herrera también señaló que esta demora en el proceso judicial permitió al agresor organizar su fuga, lo que ha complicado la captura de Lurquín. En este contexto, el abogado pidió que se emita una orden de captura urgente para que el condenado cumpla su sentencia de prisión.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).