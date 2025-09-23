HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Entretenimiento

Muere Claudia Cardinale, leyenda del cine italiano y actriz de '8 ½', a los 87 años

Claudia Cardinale, musa de titanes del cine como Federico Fellini, deja un legado que trasciende la pantalla: una carrera brillante en la actuación y una vida marcada por su compromiso como activista.

La actriz Claudia Cardinale falleció en su casa en Nemours, cerca de París.
La actriz Claudia Cardinale falleció en su casa en Nemours, cerca de París. | Foto: AFP

El cine despide a una de sus figuras más emblemáticas. Claudia Cardinale, una de las actrices más legendarias de Italia, falleció en su hogar en Nemours, cerca de París, a los 87 años. Su partida marca el cierre de una era dorada en la que las artes del país europeo conquistaron al mundo con historias profundas, estéticas audaces y rostros que se volvieron eternos.

Cardinale, de nacionalidad ítalo-francesa, no solo fue parte de esa revolución artística; fue uno de sus pilares. Su nombre está ligado a títulos que definieron el lenguaje cinematográfico moderno, como '8 ½' de Federico Fellini, 'El gatopardo' de Luchino Visconti y 'Érase una vez en el oeste' de Sergio Leone.

TE RECOMENDAMOS

Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Muere el actor Robert Redford, el inolvidable Hubbell de 'The Way We Were', a los 89 años

lr.pe

Claudia Cardinale, ícono del cine italiano, muere a los 87 años en Roma

La muerte de Claudia Cardinale fue confirmada este martes 23 de septiembre por su agente, Laurent Savry, a la agencia AFP. Según detalló, la actriz estuvo acompañada por sus hijos en sus últimos momentos. "Nos deja el legado de una mujer libre e inspirada tanto como mujer como artista", expresó el representante, en un mensaje que resume la huella profunda que Cardinale dejó en la pantalla grande, el teatro, la televisión y en la conciencia cultural europea.

Su partida ocurre apenas una semana después del fallecimiento de Robert Redford, otro gigante del séptimo arte, quien murió a los 89 años. En redes sociales, el nombre de Claudia Cardinale se repite entre mensajes de admiración y gratitud. No solo se recuerda su presencia en clásicos como '8 ½' o 'El gatopardo', sino también su rol como activista, especialmente en la defensa de los derechos de las mujeres y la diversidad cultural, causas que abrazó con convicción desde su rol como embajadora de buena voluntad de la UNESCO.

PUEDES VER: Fallece Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

lr.pe

¿Quién fue Claudia Cardinale?

Nacida el 15 de abril de 1938 en Túnez —entonces un protectorado francés—, en el seno de una familia siciliana, Claudia Cardinale se convirtió en una de las grandes estrellas del cine italiano desde finales de los años 50. Su carrera despegó tras ganar un concurso de belleza en Túnez, lo que la llevó a Roma y luego a trabajar con los directores más influyentes de Europa.

Su papel en '8 ½' como la musa silenciosa de Fellini la consagró internacionalmente. A lo largo de su carrera que abarcó seis décadas, trabajó en más de 100 películas, incluyendo producciones francesas y estadounidenses. Fue reconocida por su capacidad para interpretar personajes complejos, muchas veces mujeres que desafiaban los estereotipos de su época. Su belleza nunca eclipsó su talento, y su voz grave y firme se convirtió en sello personal.

Además de su trabajo en la pantalla, Claudia Cardinale fue embajadora de buena voluntad de la UNESCO, donde promovió los derechos de las mujeres y la protección de las culturas originarias. En entrevistas, siempre defendió la idea de que el arte debía estar al servicio de la libertad, y que el cine tenía el poder de transformar miradas y sociedades.

Notas relacionadas
Owen Cooper se convierte en el actor más joven de la historia en ganar el Emmy

Owen Cooper se convierte en el actor más joven de la historia en ganar el Emmy

LEER MÁS
Protagonista de película peruana ‘Nanito’ pide ayuda por los malos horarios que los cines le dieron al filme: “Por favor, asistan a las funciones”

Protagonista de película peruana ‘Nanito’ pide ayuda por los malos horarios que los cines le dieron al filme: “Por favor, asistan a las funciones”

LEER MÁS
Hija del actor Hernán Romero conmueve con sensible mensaje tras el fallecimiento de su padre: "Han sido días durísimos"

Hija del actor Hernán Romero conmueve con sensible mensaje tras el fallecimiento de su padre: "Han sido días durísimos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Francisca Aronsson lamenta que el Gobierno peruano no apoye al cine nacional: “Es complicado grabar en Perú”

Francisca Aronsson lamenta que el Gobierno peruano no apoye al cine nacional: “Es complicado grabar en Perú”

LEER MÁS
Alessia Rovegno habla por primera vez sobre Hugo García tras imágenes de Isabela Ladera: “Le voy a desear lo mejor siempre”

Alessia Rovegno habla por primera vez sobre Hugo García tras imágenes de Isabela Ladera: “Le voy a desear lo mejor siempre”

LEER MÁS
Johanna San Miguel responde incómoda a reportera tras pregunta sobre su ex Stefano Salvini: "Está bien que quieras ganar tu sueldo"

Johanna San Miguel responde incómoda a reportera tras pregunta sobre su ex Stefano Salvini: "Está bien que quieras ganar tu sueldo"

LEER MÁS
Nicki Nicole consoló a su novio Lamine Yamal con romántico mensaje tras no ganar el Balón de Oro: “Mi estrella”

Nicki Nicole consoló a su novio Lamine Yamal con romántico mensaje tras no ganar el Balón de Oro: “Mi estrella”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Donald Trump designa oficialmente al movimiento 'Antifa' como una organización terrorista

Entretenimiento

Premios Juventud 2025: dónde ver EN VIVO, gratis y a qué hora empieza la transmisión

Natalia Lafourcade en Lima 2025: fecha, lugar y precios de entradas para su concierto

Nicki Nicole consoló a su novio Lamine Yamal con romántico mensaje tras no ganar el Balón de Oro: “Mi estrella”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota