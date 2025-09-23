Muere Claudia Cardinale, leyenda del cine italiano y actriz de '8 ½', a los 87 años

El cine despide a una de sus figuras más emblemáticas. Claudia Cardinale, una de las actrices más legendarias de Italia, falleció en su hogar en Nemours, cerca de París, a los 87 años. Su partida marca el cierre de una era dorada en la que las artes del país europeo conquistaron al mundo con historias profundas, estéticas audaces y rostros que se volvieron eternos.

Cardinale, de nacionalidad ítalo-francesa, no solo fue parte de esa revolución artística; fue uno de sus pilares. Su nombre está ligado a títulos que definieron el lenguaje cinematográfico moderno, como '8 ½' de Federico Fellini, 'El gatopardo' de Luchino Visconti y 'Érase una vez en el oeste' de Sergio Leone.

La muerte de Claudia Cardinale fue confirmada este martes 23 de septiembre por su agente, Laurent Savry, a la agencia AFP. Según detalló, la actriz estuvo acompañada por sus hijos en sus últimos momentos. "Nos deja el legado de una mujer libre e inspirada tanto como mujer como artista", expresó el representante, en un mensaje que resume la huella profunda que Cardinale dejó en la pantalla grande, el teatro, la televisión y en la conciencia cultural europea.

Su partida ocurre apenas una semana después del fallecimiento de Robert Redford, otro gigante del séptimo arte, quien murió a los 89 años. En redes sociales, el nombre de Claudia Cardinale se repite entre mensajes de admiración y gratitud. No solo se recuerda su presencia en clásicos como '8 ½' o 'El gatopardo', sino también su rol como activista, especialmente en la defensa de los derechos de las mujeres y la diversidad cultural, causas que abrazó con convicción desde su rol como embajadora de buena voluntad de la UNESCO.

¿Quién fue Claudia Cardinale?

Nacida el 15 de abril de 1938 en Túnez —entonces un protectorado francés—, en el seno de una familia siciliana, Claudia Cardinale se convirtió en una de las grandes estrellas del cine italiano desde finales de los años 50. Su carrera despegó tras ganar un concurso de belleza en Túnez, lo que la llevó a Roma y luego a trabajar con los directores más influyentes de Europa.

Su papel en '8 ½' como la musa silenciosa de Fellini la consagró internacionalmente. A lo largo de su carrera que abarcó seis décadas, trabajó en más de 100 películas, incluyendo producciones francesas y estadounidenses. Fue reconocida por su capacidad para interpretar personajes complejos, muchas veces mujeres que desafiaban los estereotipos de su época. Su belleza nunca eclipsó su talento, y su voz grave y firme se convirtió en sello personal.

Además de su trabajo en la pantalla, Claudia Cardinale fue embajadora de buena voluntad de la UNESCO, donde promovió los derechos de las mujeres y la protección de las culturas originarias. En entrevistas, siempre defendió la idea de que el arte debía estar al servicio de la libertad, y que el cine tenía el poder de transformar miradas y sociedades.