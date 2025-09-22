HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Protagonista de película peruana ‘Nanito’ pide ayuda por los malos horarios que los cines le dieron al filme: “Por favor, asistan a las funciones”

Guido Calderón, actor de la tercera edad, conmovió a muchos al grabar un video pidiendo “por favor” que asistan a los cines para ver ‘Nanito’, película peruana que él protagoniza.

'Nanito' es una película peruana que se grabó enteramente en Arequipa. Foto: Composición LR/TikTok.
'Nanito' es una película peruana que se grabó enteramente en Arequipa. Foto: Composición LR/TikTok.

‘Nanito’, película peruana estrenada el 18 de septiembre, está protagonizada por Guido Calderón, actor de la tercera edad. La cinta presenta la conmovedora historia de un hombre de 80 años que decide reconquistar a su amor de toda la vida.

Si bien había cierta expectativa por el público, el filme ha presentado problemas de distribución. La escasez de horarios adecuados y la limitada cantidad de salas habilitadas han generado malestar, ya que la película podría salir de cartelera en los próximos días.

Frente a esta situación, el protagonista Guido Calderón compartió un video solicitando el apoyo del público:“Por favor, asistan a las funciones”, expresó en TikTok

PUEDES VER: Cine regional en pausa: 11 películas listas para la pantalla, pero detenidas por el Gobierno

lr.pe

Guido Calderón pide ayuda al público a que vean su película en el cine  

Guido Calderón se mostró contento por el buen recibimiento que viene obteniendo la película ‘Nanito’ en redes sociales, pero también expresó su tristeza por la decisión de las cadenas de cine al distribuir el filme, debido a los horarios poco favorables que le asignaron.

Por esa razón, pidió ayuda al público para que asistan a las funciones y así lograr más salas de proyección y evitar que la retiren de cartelera. “Por favor, ayúdennos asistiendo a las funciones programadas para que así nos salgan nuevos horarios”, señaló, explicando que los primeros días de estreno son las más importantes para una producción nacional.

En redes sociales, los usuarios se mostraron conmovidos por el mensaje de Guido Calderón, prometiendo ver ‘Nanito’ y motivando a otros a que asistan al cine para apoyar la cinta peruana.

PUEDES VER: Reparto de 'Mistura': quién es quién en la película protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier

lr.pe

¿Cuál es la sinopsis de ‘Nanito’, película peruana?

‘Nanito’ cuenta la historia de un adulto mayor solitario de 80 años que decide reconquistar al amor de toda su vida, Antonia. Según la producción, la cinta aborda temas como la vida, la esperanza y las segundas oportunidades, sin caer en estereotipos ni burlas”.

El productor del filme es Walter Enrique y se rodó en Arequipa durante cuatro semanas. Es protagonizada por Guido Calderón y Martha Rebaza, así como Roberto Palacios, María Eugenia Málaga, Andrés Luque, Jovan Pastor, Estefania Fuxet, Arturo Salazar, Román Lizárraga y Teffy Bengoa.

