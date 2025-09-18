César Ritter no descarta dar el salto al streaming como conductor y confiesa que, aunque está dispuesto a probar nuevos formatos, no dejaría de lado su verdadera pasión: la actuación. El actor, que hoy combina su regreso a la televisión con 'Eres mi bien' y la obra teatral 'Los dioses del teatro' junto a Gonzalo Torres, asegura que cada proyecto le permite reinventarse y mantener vivo su vínculo con el público.

El actor también habló sobre la obra que protagoniza junto a su amigo y colega Gonzalo Torres. La puesta en escena, escrita por Gonzalo Ladines, muestra una versión ficcionada de ambos actores, explorando con humor y sinceridad sus dudas, inseguridades y la lucha por mantenerse vigentes en un arte tan exigente como la actuación. “Es una obra basada en hechos casi reales”, confiesa.

—Hoy en día los pódcast y el contenido digital están en auge. ¿Te han tentado para dar el salto a ese formato o a las redes sociales?

Puedo probar, pero sin dejar jamás lo que me gusta hacer. No descarto nada, pero tampoco aseguro nada.

—César, cuéntanos sobre esta nueva puesta en escena. Se estrenó 'Los Dioses del teatro' junto con Gonzalo Torres. ¿Cómo nació esta idea?

—Esta idea nació a partir de la amistad, de la dinámica que tenemos como colegas, como amigos, Gonzalo y yo. Siempre que estábamos en una obra o compartíamos escena, los directores que trabajaban con nosotros se reían de nuestra dinámica, de cómo somos juntos, de nuestras diferencias, de nuestras peleas, de nuestros amistes, de nuestras improvisaciones. Entonces, un día alguien nos dijo: “Ustedes deberían hacer una obra juntos”. Y tomamos la idea. Justo en ese momento la productora nos llamó y se juntaron todos los astros para que hiciéramos nuestra primera obra juntos. Es una obra basada en hechos casi reales, porque somos Gonzalo y César en escena, con nuestros problemas, con nuestras virtudes, burlándonos un poco de nuestra vida como padres, de nuestra vida como actores —que hemos tenido uno que otro personaje mediático—, luchando por seguir vigentes dentro de una historia ficcionada escrita por Gonzalo Ladines.

—En la obra ustedes interpretan versiones ficcionadas de sí mismos. ¿Qué tanto de lo que veremos en escena está inspirado en tu vida personal y profesional?—Hablamos fundamentalmente de la vocación, del paso del tiempo, de ser padre, de tener responsabilidades con respecto a nuestra profesión, de vivir de nuestra profesión, de sobrevivir con ella, de seguir vigentes en un arte tan complicado y de luchar por lo más importante: seguir actuando y seguir contando historias.

César Ritter y Gonzalo Torres. Foto: difusión

—Tú y Gonzalo tienen trayectorias muy reconocidas. ¿Qué crees que aporta cada uno a esta dupla en el escenario?

—Sí, justamente eso: los dos tenemos características que nos definen bastante bien y que el público reconoce. Hemos participado en muchos proyectos exitosos, y creo que esa experiencia es la que ahora ponemos en común para esta obra.

—Además del teatro, acabas de regresar a la televisión con la teleserie 'Eres mi bien' en Latina. ¿Qué te motivó a aceptar este nuevo papel?

Muy cómodo, muy feliz trabajando en esta nueva serie. El elenco está maravilloso y con el personaje me estoy divirtiendo mucho. Recién estoy llegando a conocerlo del todo, y creo que esta serie cada vez va ganando más corazones.

—Has compartido recientemente videos junto a Vanessa Jerí recordando a Wendoly y los personajes de 'Así es la vida'. ¿Cómo surgió esa idea de revivir esos momentos y qué te ha dejado la experiencia?

Con Vanessita llevamos una amistad de mucho tiempo que es muy buena. Se me ocurrió hacer videos, escenas, para volver a juntarnos y para tener contenido en redes sociales. También surgió la idea de hacer comentarios, hicimos algunos y a la gente le gustó mucho. Ya no vamos a seguir con esos comentarios, pero sí creo que continuaremos haciendo videos. Tener alguna excusa para juntarnos con amigos es muy bacán.