Vania Bludau sorprende con fuerte comentario sobre Mario Irivarren: "Tampoco me interesa”

Vania Bludau volvió a dar sorpresas tras su reciente aparición en el programa ‘Amor y Fuego’, donde no se guardó nada y lanzó un contundente comentario dirigido a su expareja Mario Irivarren. La exchica reality, fiel a su estilo frontal, reaccionó luego de que el integrante de “Esto es Guerra” confesara públicamente que sí tiene en mente formar una familia, aunque recién dentro de algunos años.

Lejos de dejar pasar por alto dichas declaraciones, Bludau aprovechó las cámaras para dejar en claro su postura y, con un tono firme y cargado de ironía, mandó un “misil” que sorprendió a más de uno.

Vania Bludau multiplica por cero a Mario Irivarren con este duro mensaje

Cabe recordar que el conductor de ‘Good Time’ retomó su romance con Onelia Molina a inicios de agosto, luego de protagonizar un apasionado beso en vivo durante ‘EEG’.

“Llego de un viaje maravilloso por Europa y no he estado ni pendiente, ni cuando estoy en Lima, y menos cuando estoy de viaje”, dijo la modelo sobre su expareja.

“No. Antes me molestaba que me preguntaran por Christian, ya pasaron 13 años, algunas veces algunos me preguntan. Y digo: ‘¿Hasta cuándo me van a preguntar ahora por el otro?’“, dijo con firmeza.

Luego, la reportera le consultó a Vania Bludau qué opinaba sobre la reciente decisión de Mario Irivarren de convertirse en padre recién después de los 40 años. Sin darle mayor importancia, la influencer minimizó por completo a su expareja.

“No puedo opinar nada. (¿No hablaba contigo de hijos o de bebés?), ¿no hay algo más interesante para conversar?, ¿el tema es él?, qué pobre los temas que tienen. No sé, tampoco me interesa”, enfatizó.

