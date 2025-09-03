HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     
Espectáculos

Vania Bludau sorprende con fuerte comentario sobre Mario Irivarren: "Tampoco me interesa”

La modelo Vania Bludau evitó darle relevancia a la vida de su expareja Mario Irivarren y reaccionó con risas al ser interrogada sobre él.

Vania Bludau lanza este mensaje sobre Mario Irivarren. Foto: Composición LR/Captura.
Vania Bludau lanza este mensaje sobre Mario Irivarren. Foto: Composición LR/Captura.

Vania Bludau volvió a dar sorpresas tras su reciente aparición en el programa ‘Amor y Fuego’, donde no se guardó nada y lanzó un contundente comentario dirigido a su expareja Mario Irivarren. La exchica reality, fiel a su estilo frontal, reaccionó luego de que el integrante de “Esto es Guerra” confesara públicamente que sí tiene en mente formar una familia, aunque recién dentro de algunos años.

Lejos de dejar pasar por alto dichas declaraciones, Bludau aprovechó las cámaras para dejar en claro su postura y, con un tono firme y cargado de ironía, mandó un “misil” que sorprendió a más de uno.

ACERCA DE: Vania Bludau abandona el Perú con un emotivo mensaje tras no ganar 'El gran chef famosos': “Fue un año de quiebre y renacimiento”

lr.pe

Vania Bludau multiplica por cero a Mario Irivarren  con este duro mensaje

Cabe recordar que el conductor de ‘Good Time’ retomó su romance con Onelia Molina a inicios de agosto, luego de protagonizar un apasionado beso en vivo durante ‘EEG’.

“Llego de un viaje maravilloso por Europa y no he estado ni pendiente, ni cuando estoy en Lima, y menos cuando estoy de viaje”, dijo la modelo sobre su expareja.

“No. Antes me molestaba que me preguntaran por Christian, ya pasaron 13 años, algunas veces algunos me preguntan. Y digo: ‘¿Hasta cuándo me van a preguntar ahora por el otro?’“, dijo con firmeza.

Luego, la reportera le consultó a Vania Bludau qué opinaba sobre la reciente decisión de Mario Irivarren de convertirse en padre recién después de los 40 años. Sin darle mayor importancia, la influencer minimizó por completo a su expareja.

“No puedo opinar nada. (¿No hablaba contigo de hijos o de bebés?), ¿no hay algo más interesante para conversar?, ¿el tema es él?, qué pobre los temas que tienen. No sé, tampoco me interesa”, enfatizó.

Notas relacionadas
Vania Bludau abandona el Perú con un emotivo mensaje tras no ganar 'El gran chef famosos': “Fue un año de quiebre y renacimiento”

Vania Bludau abandona el Perú con un emotivo mensaje tras no ganar 'El gran chef famosos': “Fue un año de quiebre y renacimiento”

LEER MÁS
Vania Bludau se quiebra al recordar drama que vivió tras perder a bebé de 2 meses: "Entré en crisis"

Vania Bludau se quiebra al recordar drama que vivió tras perder a bebé de 2 meses: "Entré en crisis"

LEER MÁS
Vania Bludau revela la fría respuesta que le dio su expareja cuando le dijo que estaba embarazada: "No se emocionó"

Vania Bludau revela la fría respuesta que le dio su expareja cuando le dijo que estaba embarazada: "No se emocionó"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

LEER MÁS
Melissa Paredes sorprende con su respuesta en vivo cuando le preguntan por Ethel Pozo: "Molestia"

Melissa Paredes sorprende con su respuesta en vivo cuando le preguntan por Ethel Pozo: "Molestia"

LEER MÁS
'La Segura', esposa de Baladán, revela su situación actual con María Pía tras polémica: "Estaba incómoda"

'La Segura', esposa de Baladán, revela su situación actual con María Pía tras polémica: "Estaba incómoda"

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

LEER MÁS
Rosario Sasieta reveló el motivo por el que dejo de ser abogada de Pamela López en juicio en contra Christian Cueva: “No hay pleito"

Rosario Sasieta reveló el motivo por el que dejo de ser abogada de Pamela López en juicio en contra Christian Cueva: “No hay pleito"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Incendio en Barranco: Bomberos rescatan a adulto mayor de 85 años atrapado en vivienda precaria

Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

Interceptan a cuatro personas dentro de vehículo en descampado de Cañete y las asesinan: un dirigente entre las víctimas

Espectáculos

Natalia Segura aclara supuesta incomodidad con Alejandra Baigorria por su antigua relación con Ignacio Baladán: "Él tiene su pasado"

Rosario Sasieta reveló el motivo por el que dejo de ser abogada de Pamela López en juicio en contra Christian Cueva: “No hay pleito"

Ricardo Rondón le recuerda en vivo a Micheille Soifer su romance secreto con Rinaldo Cruzado y ella lo 'encara': "Falta de respeto"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

INPE: Nuevo penal en El Frontón solo tendría capacidad para 108 reclusos y no para 2,000 como dice el gobierno

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Alejandro Toledo: PJ dicta condena de 13 años y 4 meses de prisión contra expresidente por Caso Ecoteva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota