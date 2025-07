Adolfo Aguilar fue el invitado del programa '¡Habla Chino!', donde hizo un repaso por su trayectoria en la televisión y compartió aspectos íntimos de su vida personal. Uno de los momentos más impactantes fue cuando habló sobre su identidad y sorprendió al confesar que, durante un tiempo, fue homofóbico. “Es bien complicado, no se lo deseo a nadie. Probablemente haya muchas personas que lo sean siendo homosexuales y sin saberlo realmente", expresó.

Adolfo Aguilar también explicó que esta lucha interna estuvo marcada por el contexto social en el que creció, particularmente durante la década de los 80, una época en la que las personas homosexuales eran aún más discriminadas que hoy en día. “Daba mucho miedo”, dijo al recordar cómo la sociedad limitaba la libertad de quienes deseaban expresar su identidad u orientación sexual.

Adolfo Aguilar cuenta cómo enfrentó su propia homofobia

Durante su participación en el programa '¡Habla Chino!' de Aldo Miyashiro, Adolfo Aguilar relató el doloroso proceso que vivió al enfrentarse a su propia homofobia. “Es bien complicado, no se lo deseo a nadie. Probablemente haya muchas personas que sean homofóbicas siendo homosexuales y sin saberlo realmente. Yo no quería ser homosexual, negaba ser homosexual. Si tenía una relación homosexual con algún chico que conocía, no me sentía bien. Era como algo que me habían implantado en la cabeza, un chip que no podía sacar. Es porque te enseñan desde chico que ser homosexual está mal. Entonces vas creciendo y lo vas creyendo, cuando en realidad no tiene nada de malo”, expresó.

Aguilar explicó que este conflicto interno se gestó desde su infancia, en una sociedad que no permitía hablar abiertamente sobre diversidad sexual. “Fuimos creciendo, y yo crecí en los 80. En los 80, el homosexual era el maricón, y el maricón era solo el maquillador o el coreógrafo. No había más opciones. Entonces, no podías ser homosexual por otras cosas. Daba mucho miedo”, declaró.

¿Qué es la homofobia interiorizada en personas LGBTQ+?

La homofobia interiorizada en la población LGBTQ+ ocurre cuando personas de esta comunidad adoptan, muchas veces de forma inconsciente, los prejuicios, estigmas y mensajes negativos que la sociedad impone sobre la diversidad. Esto puede generar sentimientos de culpa, vergüenza, rechazo propio e incluso odio hacia otras personas de la diversidad sexual. Es una forma de violencia psicológica aprendida que puede afectar profundamente la autoestima, las relaciones personales y el proceso de autoaceptación.