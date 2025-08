Alexandra Méndez, más conocida como la ‘Chama’, impactó al revelar que dejó una prometedora carrera de Derecho en Venezuela para asentarse en Perú, decisión que generó un fuerte distanciamiento con su familia. “Allá estaba estudiando para ser abogada, mi papá es abogado penalista y mi mamá psicóloga. El mes que me dan de vacaciones me vengo, pero al final paré todo, mi padre me dejó de hablar siete meses”, recordó la modelo en una reciente entrevista con Trome.

Desde su llegada al país a los 19 años, como parte del grupo ‘Las chicas doradas de Venezuela’ creado por el empresario Mauricio Diez Canseco, la ‘Chama’ se ha mantenido en la escena mediática, protagonizando diversas polémicas y enfrentamientos con figuras como Flavia Laos y Macarena Gastaldo.

Alexandra Méndez recuerda su llegada a Perú y cómo fue la reacción de sus padres

Durante la entrevista, Alexandra Méndez reveló que en 2014 dejó todo en Venezuela para aprovechar la oferta de 'Las chicas doradas', que le ofrecía un sueldo de $4.800 mensuales. Sin embargo, no contó con el apoyo de sus padres. “Estaban súper molestos porque tenían miedo, yo era muy joven y estaba en un país donde no conocía a nadie. Por rebeldía y por el buen sueldo me vine”, recordó. Aunque su plan inicial era quedarse solo un mes, terminó radicando en Perú.

La modelo contó que al llegar no conocía a nadie, pero logró abrirse camino en la televisión y ser parte de un famoso reality de competencia, lo que le permitió tener estabilidad económica. “Lo veía difícil porque no tenía a nadie, pero yo trabajaba, ganaba mi dinero, hice un colchón grande. Después me llamaron de ‘Combate’, me invitaban de opinóloga”, señaló. Tras más de una década en el país, afirma que siente un cariño especial por el Perú. “En Perú prácticamente crecí de niña a mujer, tengo un cariño enorme por este país”, expresó.

Flavia Laos anunció acciones legales contra la 'Chama'

Flavia Laos contó en ‘América hoy’ que tomará acciones legales en contra de Alexandra Méndez, luego de que la venezolana afirmara en televisión que la vio consumiendo sustancias. “Lo estoy llevando ya por el lado legal. Mis abogados están viendo todo porque tengo un límite. Está bien que me digan cosas, y a veces me callo, pero lo que se ha dicho de mí ya es demasiado”, comentó la influencer.

Por su parte, al ser consultada si había recibido alguna carta notarial de Laos, la ‘Chama’ negó rotundamente. “No me ha llegado nada de ella ni nada de nadie, y me imagino que ella se tiene que defender. No lo cuento para perjudicarla, fue algo que pasó, estaba en modo Britney y el ‘Pato’ sabe que fue así”, respondió Méndez para Trome.