Alexandra ‘La Chama’ Méndez ama las arepas venezolanas, pero se ‘muere’ por el pan con chicharrón: “Mi corazón está partido”

El ‘Mundial de los desayunos’ no solo ha captado la atención de millones, también ha sumado a celebridades que expresan su apoyo, como la modelo Alexandra Méndez, dividida entre sus raíces venezolanas y su amor por Perú.

El ‘Mundial de los desayunos’ llega a su fin con el pan con chicharrón de Perú y las arepas de Venezuela como grandes finalistas del torneo viral impulsado por Ibai. Fotos: Instagram.
El ‘Mundial de los desayunos’ está próximo a llegar a su final. A pesar de que al inicio fue solo un simple torneo en redes sociales, con el pasar de los días se convirtió en un fenómeno global, donde millones de personas se sumaron al concurso viral. A esta etapa final llegaron el pan con chicharrón y las arepas, representantes de Perú y Venezuela, respectivamente.

A este concurso, realizado por Ibai, no solo se han sumado los fans del influencer español y del público en general, sino también famosos de ambos países. Sin embargo, hay personajes que están con el corazón dividido, como es el caso de la modelo Alexandra Méndez, quien ha trabajado y vivido muchos años en Perú.

“Mi corazón está partido como siempre. Amo Perú, pero soy venezolana, que gane el mejor, que viva la arepa y el pan con chicharrón”, comentó Alexandra Méndez, quien en más de una oportunidad ha expresado su cariño por la gastronomía nacional. “Los amo”, añadió la ex chica reality.

Alexandra Méndez está entre la espada y la pared. Foto: captura/TikTok

Si bien la arepa reina pepiada, con su relleno de pollo, aguacate y mayonesa, ha logrado movilizar a la comunidad venezolana en diversas partes del mundo, la pasión de los peruanos por su pan con chicharrón, tamal y café pasado ha superado todos los récords del concurso. Ha superado a los desayunos de México, Ecuador y Chile.

El pan con chicharrón y la arepa peplada con empanada de carne mechada son semifinalistas del 'Mundial de desayuno'.

PUEDES VER: Alexandra Méndez, la ‘Chama’, rompe su silencio y revela que rechazó a Christian Cueva cuando lo conoció: 'Lo bloqueé'

Famosos peruanos se suman al concurso de Ibai

Además de Alexandra Méndez, los otros famosos que se han sumado al concurso de Ibai son Janick Maceta, Ale Fuller, Nelly Rossinelly, Christian Meier, María Pía Copello, Katia Condos, Carlos Galdós, Said Palao, Carloncho, Patricio Parodi, Kukuli Morante, Gino Pesaressi, Vernis Hernández, Ximena Palomino y Giacomo Bocchio.

“Con todo el respeto que se merecen nuestros hermanos venezolanos, y más allá del cariño que sentimos por nuestras patrias, creo que todos sabemos que, cuando se trata de comida, Perú no tiene competencia. Arriba Perú”, fue el mensaje que dejó Mayra Goñi. “Ha llegado el momento de consolidar esta aventura culinaria. ¡Vamos Perú! Nuestra gastronomía es top, es clave y el pan con chicharrón es una muestra más de nuestra grandeza”, agregó Kukili Morante.

