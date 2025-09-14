Mayra Couto inspira a sus seguidores con anuncio sobre su nueva disciplina física: “Empezar a entrenar”

La actriz peruana Mayra Couto, recordada por su papel de ‘Grace’ en ’Al fondo hay sitio’, sorprendió a miles de seguidores al revelar un importante cambio en su vida. Con entusiasmo y transparencia, compartió a través de TikTok que ha tomado una decisión que representa un nuevo comienzo y que le permitirá enfocarse en un estilo de vida más saludable.

La artista, que en los últimos años ha enfrentado grandes retos personales y de salud, manifestó que esta nueva etapa no solo busca mejorar su condición física, sino también fortalecer su bienestar integral. Su anuncio no tardó en generar reacciones positivas, ya que muchos de sus fans la aplaudieron por dar este paso y convertirlo en un ejemplo de superación y motivación.

La actriz Mayra Couto celebra un nuevo comienzo con importante decisión

Como se recuerda, Mayra Couto logró superar el cáncer de tiroides; sin embargo, esa dura batalla dejó secuelas físicas que aún enfrenta. Consciente de la importancia de cuidar su salud, la actriz peruana decidió ponerse en manos de especialistas en nutrición y entrenamiento, con el objetivo de aliviar los dolores que padece y, al mismo tiempo, alcanzar un peso más saludable.

"Amé la decisión que tomé: Empezar a entrenar para ganar músculo en un lugar donde me ayuden a cuidar mis articulaciones y sobre todo entrenar seguro", dijo la actriz en la descripción de su video.

"En mi caso, vengo para fortalecer y desarrollar musculatura alrededor de mis articulaciones (sobre todo las rodillas por la condromalacia) y así dejar de tener dolor claro que de paso, se pierde peso (Yo he perdido un kilo en mi primera semana)", agregó bastante entusiasmada Mayra Couto.

