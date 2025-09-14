HOYSuscripcion LR Focus

Mayra Couto inspira a sus seguidores con anuncio sobre su nueva disciplina física: “Empezar a entrenar”

Mayra Couto no ocultó su entusiasmo al compartir con sus seguidores la importante decisión que acaba de tomar, la cual marcará una nueva etapa en su vida

Mayra Couto sorprende con su importante decisión.Foto:Composición LR/Captura.
La actriz peruana Mayra Couto, recordada por su papel de ‘Grace’ en ’Al fondo hay sitio, sorprendió a miles de seguidores al revelar un importante cambio en su vida. Con entusiasmo y transparencia, compartió a través de TikTok que ha tomado una decisión que representa un nuevo comienzo y que le permitirá enfocarse en un estilo de vida más saludable.

La artista, que en los últimos años ha enfrentado grandes retos personales y de salud, manifestó que esta nueva etapa no solo busca mejorar su condición física, sino también fortalecer su bienestar integral. Su anuncio no tardó en generar reacciones positivas, ya que muchos de sus fans la aplaudieron por dar este paso y convertirlo en un ejemplo de superación y motivación.

"En mi caso, vengo para fortalecer y desarrollar musculatura alrededor de mis articulaciones (sobre todo las rodillas por la condromalacia) y así dejar de tener dolor claro que de paso, se pierde peso (Yo he perdido un kilo en mi primera semana)", agregó bastante entusiasmada Mayra Couto.

