La peculiar respuesta de Said Palao cuando le preguntan por un posible embarazo de Alejandra: "En algún momento"

La pareja conformada por Alejandra Baigorria y Said Palao sigue generando titulares desde que decidieron unir sus vidas hace unos meses, tanto por civil como por religioso. Los recién casados, que se han convertido en una de las duplas más seguidas de la farándula local, disfrutan de una etapa plena en la que el amor, los viajes y los proyectos personales

Con esta respuesta, Said Palao no solo despejó las especulaciones, sino que también reafirmó que junto a Alejandra están viviendo una de las mejores etapas de su relación, sin presiones y con la ilusión de que el futuro les traerá nuevas alegrías, entre ellas, la posibilidad de agrandar la familia.

Said Palao revela sobre un próximo embarazo con Alejandra Baigorria

Fue durante una reciente conversación con la prensa que Said Palao no pudo escapar de la inevitable pregunta sobre un próximo embarazo Fiel a su estilo relajado, el chico reality respondió con humor y naturalidad, dejando claro que es un tema del que hablan constantemente, pero que no tienen prisa. “Ya pasó dos meses y medio y prácticamente ya se viene mi hijo… no, o sea, ya en algún momento. Siempre está rondando, yo ya tengo una hija, pero se dará en su momento”, señaló entre risas.

Alejandra y Said han demostrado que llevan su relación con madurez y equilibrio. Aunque ambos reconocen que la idea de un bebé forma parte de sus planes, también remarcan que su prioridad actual es disfrutar del matrimonio y consolidar sus metas tanto personales como profesionales. En redes sociales, sus seguidores celebran cada una de sus apariciones juntos, destacando la complicidad y la química que transmiten en cada viaje o evento en el que se dejan ver.

Cabe resaltar que, desde que se casaron, la pareja ha estado enfocada en compartir tiempo de calidad y en cumplir sueños en conjunto. Los constantes viajes que realizan no solo han fortalecido su unión, sino que también se han convertido en un reflejo de la etapa feliz que atraviesan. Mientras tanto, los rumores de un posible embarazo se mantienen vigentes, pero ambos se muestran tranquilos y seguros de que todo llegará en el momento perfecto.

