Stephanie Orúe, quien hace poco más de un mes anunció su embarazo, utilizó sus redes sociales para compartir la experiencia desagradable que pasó su madre. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la actriz denunció el maltrato y la falta de empatía que sufrió su madre, una adulta mayor que se moviliza en silla de ruedas, en un centro podológico, ubicado en el distrito de Surco.

¿Qué pasó con la madre de Stephanie Orúe?

Según relató la actriz, su madre, Rosalina Rodríguez Serna, acudió al establecimiento acompañada de su secretaria, pero desde el inicio enfrentó múltiples obstáculos. El primer inconveniente fue el acceso, ya que no había facilidades para personas en silla de ruedas. Posteriormente, el personal de Podoplus Perú no permitió que ingresara, dejándola esperando fuera del local sin brindar ninguna explicación ni solución.

La actriz contó que en lugar de ofrecer ayuda adecuada, el personal preguntó si había algún familiar que pudiera levantarla para ingresarla al centro. Este comentario indignó tanto a la madre de la actriz como a su secretaria, quien reclamó exigiendo una explicación ante el evidente acto de discriminación.

“Mi mami vino muy decepcionada. Que un lugar como este no tenga un personal preparado para tratar con empatía y respeto a su cliente es muy frustrante”, expresó la actriz. Además, cuestionó directamente a la sede en mención: “Nos queda clarísimo que en @podoplusperu sede @muni_surco no tienen un personal capacitado para afrontar este tipo de circunstancias y no tienen un protocolo inclusivo”.

Clínica le responde a Stephanie Orúe tras denuncia pública

La denuncia de Stephanie Orúe obligó a la clínica Podoplus Perú a emitir una breve respuesta a través de la misma publicación. En su comentario, indicaron: “Buenas tardes Stephanie, lamentamos lo ocurrido. Te escribimos al interno para que nos comentes un poco más qué sucedió y poder tomar las medidas correctivas del caso”. Hasta el momento, la actriz no ha informado si la clínica ha tomado acciones concretas para remediar la situación.