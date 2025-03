Desde el inicio de su carrera, Stephanie Orué ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida con su trabajo. Sin embargo, su profesión se convirtió en un motivo de conflicto en su matrimonio con Adrián Sikorski. En una reciente entrevista con 'Giselo', la intérprete confesó que su expareja se sintió incómodo con algunas de sus escenas en el cine, lo que deterioró su relación.

La artista peruana, conocida por su participación en diversas producciones teatrales y televisivas, aseguró que, aunque su matrimonio no terminó por una sola razón, uno de los momentos más críticos ocurrió tras la exhibición de una escena de desnudo en la película 'Django'. Según Orué, Sikorski consideró que esto era una falta de respeto hacia él, lo que evidenció diferencias irreconciliables en la pareja.

¿Qué dijo Stephanie Orué sobre el fin de su matrimonio?

Durante su participación en el podcast de Edison Dávila, Stephanie Orué reveló que su aún esposo no pudo manejar su trabajo como actriz y, en particular, su escena de desnudo en la película 'Django'. “Por ejemplo, él una vez me dijo que le falté el respeto cuando hice un personaje, pero yo me siento súper orgullosa de todo lo que he hecho porque es mi trabajo”, afirmó la actriz.

Orué explicó que, con el tiempo, las diferencias en la pareja se hicieron más evidentes. “Yo no creo que algo falló, sino que en el tiempo él y yo empezamos a querer cosas diferentes. Más bien hubiéramos fallado si nos hubiésemos quedado juntos y hubiéramos presionado la situación”, comentó.

Además, reconoció que la incomodidad de Adrián Sikorski con su carrera afectó la dinámica de su relación. “Cuando a él empezó a dolerle y fastidiarle, la situación se deterioró. No podía prohibirme nada, y yo sentía que él sufría”, agregó la actriz, dejando en claro que no estaba dispuesta a renunciar a su profesión.