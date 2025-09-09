HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Richard Clayderman, el aclamado pianista francés, manda saludos a sus fans peruanos antes de su concierto en el Pentagonito

Richard Clayderman regresa a Lima el 2 de octubre para un íntimo concierto en el Auditorio del Pentagonito, como parte de su nueva gira latinoamericana. El célebre pianista francés se presentará acompañado del Coro de Niños del Colegio Franco Peruano.

Richard Clayderman, el pianista romántico más célebre del mundo, manda saludos a sus fans peruanos. Foto: difusión.
En octubre regresa a nuestro país el pianista romántico más célebre del mundo, Richard Clayderman, quien volverá a dar un íntimo concierto en Lima, como parte de su nueva gira latinoamericana. El evento está programado para este jueves 2 de octubre en el Auditorio del Pentagonito, donde estará acompañado de un ensamble sinfónico y rodeado del cariño del público peruano. 

El concierto del virtuoso francés en Perú guarda una sorpresa especial: el encargado de abrir el concierto será el Coro de Niños del Colegio Franco Peruano, reconocido por su excelencia académica y artística, dando un toque emotivo y cultural que enriquecerá la experiencia desde el primer momento. Las entradas para este imperdible evento se encuentran disponibles en Teleticket.

Antes de la velada, Richard Clayderman sorprendió a más de uno con un video dirigido a sus fans. “Queridos amigos, antes que nada, permítanme transmitirles mis mejores saludos a la gran familia de la escuela Franco Peruano de Lima. Estaré muy feliz de poder invitar al coro de niños de su prestigiosa escuela para compartirme con esta hermosa velada, el jueves 2 de octubre en el Auditorio del Pentagonito. Será un placer para mí verlos, compartir este escenario con todos los niños apasionados por la música. Con mucho cariño, ¡hasta pronto!”, manifestó el pianista.

La trayectoria detrás de Richard Clayderman

Con una trayectoria internacional que abarca más de 60 países y más de 90 millones de discos vendidos, Richard Clayderman se ha consolidado como un ícono del romanticismo, reconocido por su técnica excepcional y su profunda sensibilidad musical. En su nueva gira, el célebre pianista ofrecerá una selección de sus composiciones más reconocidas, como ‘Ballade pour Adeline’, ‘A Comme Amour’ y ‘Love Story’, junto a medleys que han emocionado a varias generaciones.

Este tour incluirá presentaciones en países como Ecuador, Colombia, Chile y Brasil, comenzando su recorrido en Lima, Perú, que será la ciudad encargada de inaugurar esta emotiva travesía musical. La velada promete ser una experiencia única, donde la nostalgia, la elegancia del piano y la energía de nuevos talentos se unirán para brindar un espectáculo inolvidable.

