Política

Juliana Oxenford y su sentida despedida a Jaime Chincha: "Qué pena que no nos tomamos ese café"

En su programa Arde Troya, la periodista se quebró por momentos al recordar su amistad con Jaime Chincha, que data desde tiempos universitarios.

Juliana Oxenford recordó a su amigo y colega Jaime Chincha | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Juliana Oxenford recordó a su amigo y colega Jaime Chincha | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Juliana Oxenford abrió su programa 'Arde Troya' recordando con emoción a su amigo y colega Jaime Chincha, tras su repentino y lamentado fallecimiento. En un mensaje cargado de sentimiento evocó sus años universitarios, sus ideales periodísticos, las transmisiones que realizaron junto a Rosa María Palacios y aquella reunión para tomar un café que nunca llegó a concretarse.

“Qué pena que no nos tomamos ese café. Te acababas de mudar y me lo prometiste. Me dijiste que ibas a hacer dieta y que me ibas a regalar un libro, porque siempre recomendabas el mismo: 'El arte de la guerra'. Y ya lo he leído como 50 veces, Jaime, te lo decía y tú insistías”, expresó con tristeza.

PUEDES VER: Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Oxenford recordó también los años universitarios, cuando conoció a Chincha, la música que compartieron y las salidas que los acercaron, resaltando su nobleza e inteligencia. Asimismo, reconoció que la noticia de su partida la llevó a reflexionar sobre lo efímero de la vida y lo difícil que es aceptar que los planes con alguien pueden truncarse por la muerte.

“En la universidad siempre me decía: ‘Habla, cachimba’. Siempre fue un romántico por naturaleza, un enamoradizo, y buscó a una chica que ingresó conmigo a la universidad. Esa fue la razón por la que comencé a coincidir con él. Siempre me pareció un hombre muy noble, muy inteligente, culto y amante de la música trova. Los pocos días que teníamos para salir íbamos a Barranco a escuchar a Silvio Rodríguez o Pablo Milanés”, rememoró.

PUEDES VER: Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Finalmente, destacó el legado periodístico de Jaime Chincha, su voz firme en defensa de los casos que investigó y su honestidad al opinar en favor de la democracia.

“Yo siempre valoro mucho a los periodistas que opinan, que tienen una crítica y una línea editorial propia. Jaime fue y será recordado como un periodista honesto, que buscó la verdad y asumió los pleitos que tuvo que asumir en defensa de la democracia. Para muchos no estaba bien que opinara, que los periodistas debemos ser objetivos. La objetividad está en la información; la crítica es absolutamente subjetiva, y eso lo sabía muy bien Jaime”, concluyó.

