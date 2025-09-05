Alfredor Benavides sorprendió al recordar que tuvo una relación con Roxana Ávalos siendo menor de edad. | Foto: Composición LR/Magaly Medina.

Alfredo Benavides sorprendió al contar episodios de su vida en el podcast de Magaly Medina, precisamente recordó cómo es que desde muy jovencito tuvo relaciones sentimentales con mujeres mayores que él. "Yo fui el 'colágeno' del momento, fui el 'Cristian Suárez' de esa época", comentó.

Benavides, también contó cómo es que tuvo una relación con la entonces reconocida actriz, bailarina y comediante, Roxana Ávalos, más conocida como 'Guardia Serafina'. "Era una recontra figura que era la 'Guardia Serafina'", comentó.

Alfredo Benavides confesó haber tenido una relación con 'Guardia Serafina'

Alfredo Benavides confesó que tuvo una relación con Ávalos, precisamente, Magaly Medina hizo énfasis en su edad, debido a que era menor de edad. "17 años con una estrella en su momento", comentó el comediante.

Además, recordó cómo es que, al visitar la casa de Roxana, peleaba con su menor hijo, que en esas épocas tenía solo 12 años. "Yo me peleaba con su hijo por el play station. Yo llegaba a su casa y su hijo me odiaba".

¿Quién fue Roxana Ávalos?

Roxana Ávalos Veramatos, fue una importante destacada vedette, bailarina, actriz y comediante. Nació el 25 de marzo de 1960 y murió el 31 de octubre del año 2000. En el año 1990, dio un salto a la popularidad, convirtiéndose en la primera comediante en tener su propio programa de televisión en la sitcom, 'La Guardia Serafina', dentro de 'Risas y Salsas'.

Fue diagnosticada con cáncer pulmonar, sin embargo, debido a la avanzada de su enfermedad, fallece a los 40 años de edad.