Espectáculos

Estrella Torres afirma que Lorenzo Guerrero estuvo detrás de su abrupta salida de Corazón Serrano: “Fue un malentendido”

Estrella Torres asegura que nunca quiso irse de Corazón Serrano, pero se vio obligada a mandar su carta de renuncia tras un incidente. Además, reveló que luego le pidieron disculpas por lo sucedido.


Estrella Torres revela en un pódcast los motivos de su salida de Corazón Serrano, desatando comentarios sobre su vínculo con Lorenzo Guerrero Neira, quien le pidió la renuncia en 2014. Fotos: Carlos Contreras/La República/captura Youtube
Estrella Torres revela en un pódcast los motivos de su salida de Corazón Serrano, desatando comentarios sobre su vínculo con Lorenzo Guerrero Neira, quien le pidió la renuncia en 2014. Fotos: Carlos Contreras/La República/captura Youtube

La cantante Estrella Torres sorprendió a más de uno con sus recientes declaraciones en un pódcast. La cumbiambera contó qué es lo que realmente pasó para que ella deje Corazón Serrano, a pesar de tener un contrato vigente hasta el 2018. Además, expuso el incidente que generó que Lorenzo Guerrero Neira, uno de los dueños del grupo, le pidiera su carta de renuncia, en el 2014.

Estrella Torres, quien también aclaró cuál fue su real vínculo con Edwin Guerrero, abrió su corazón y manifestó que tras su salida de Corazón Serrano, no hubo ninguna llamada por parte del grupo para que ella vuelva a la agrupación. Sin embargo, a ella sí le hubiese gustado regresar, siempre y cuando solucione el problema que tuvo con Lorenzo Guerrero Neira.

Estrella Torres confiesa que fue obligada a renunciar a Corazón Serrano y expone el drama que vivió: 'Mi padre había fallecido'

lr.pe

Estrella Torres acusa a Lorenzo Guerrero de su salida de Corazón Serrano

Durante una conversación con el youtuber Chucho Valderrama, Estrella Torres reveló que ella no tenía pensado irse de Corazón Serrano, pero que se vio obligada a hacerlo por presión de Lorenzo Guerrero Neira, quien se molestó con ella por una fotografía que salió a la luz, donde se le veía disfrutando en una piscina en Vichayito junto a Leslie Águila, quien en aquel entonces había renunciado del grupo. “En ese entonces, nos cuidaban demasiado y no querían escándalos”, dijo.

Estrella Torres comentó que a pesar de tener solo 17 años, no se quedó callada cuando Guerrero Neira le llamó la atención, por lo que no tuvo reparos en hacerle recordar del aumento de sueldo que le habían prometido. “Pensó que me iba a quedar quieta, pero no me dejé”, dijo entre risas. “Yo nunca renuncié”, aclaró.

Tras el incidente, Lorenzo supuestamente le preguntó sobre el sueldo que quería ganar, a lo que ella le dijo que quería S/1000 por presentación. “Me pidieron mi carta de renuncia. Fue algo que no debió pasar, fue un malentendido. Yo me sentí mal, no quería irme del grupo”, añadió.

Finalmente, Estrella Torres aseguró que en la actualidad mantiene una buena relación con Lorenzo Guerrero y con los demás dueños de Corazón Serrano. Incluso, sostuvo que años después del incidente, le pidieron disculpas. 

