Espectáculos

Emil, chico reality de EEG, lanza romántico videoclip junto a Milenka Nolasco tras rumores de romance

El cantante urbano Emil presenta 'ChatGPLove', su nuevo sencillo grabado en Medellín, cuyo videoclip fue rodado en Lima con la participación especial de la influencer Milenka Nolasco.

Emil, chico reality de EEG, lanza romántico videoclip junto a Milenka Nolasco tras rumores de romance. Foto: Difusión
Emil, chico reality de EEG, lanza romántico videoclip junto a Milenka Nolasco tras rumores de romance. Foto: Difusión

El cantante urbano Emil, conocido también por su paso en el programa 'Esto es guerra' (EEG), acaba de estrenar su más reciente sencillo 'ChatGPLove', una propuesta musical que mezcla sentimientos personales con un enfoque contemporáneo y tecnológico. El lanzamiento ha generado gran atención, no solo por la temática de la canción, sino también por la participación estelar de la influencer Milenka Nolasco, quien debuta en un videoclip como protagonista, alimentando rumores de un posible romance.

El videoclip ha causado expectativa en redes sociales por la química entre Emil y Nolasco. La canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, se enmarca dentro del género urbano melódico y busca conectar con el público juvenil a través de una historia de disculpas.

PUEDES VER: Magaly Medina arremete contra Emilio Jaime tras ser captado miccionando en la calle en estado de ebriedad: 'Qué deprimente'

lr.pe

Emilio Jaime lanza 'ChatGPLove'

'ChatGPLove' es el nuevo tema del cantante urbano Emil, quien continúa afianzando su carrera musical luego de su éxito con 'Si quieres volver', canción que alcanzó el puesto #1 en Ecuador, según datos de Monitor Latino. Este nuevo sencillo fue producido en La Causa Records, en Medellín, y cuenta con la colaboración de Sir Boss y Zetto en la composición.

La letra de la canción refleja una situación emocional en la que el protagonista, tras cometer un error en su relación, busca la manera de pedir perdón. Lo curioso es que lo hace a través de una conversación con 'ChatGPLove', un guiño creativo al popular chatbot de inteligencia artificial, que le responde con frases inesperadas y sarcásticas, aportando un giro original a la narrativa musical.

PUEDES VER: Emil defiende a su expareja Flavia Laos tras revelaciones de Pablo Heredia en 'El valor de la verdad': 'Yo no lo haría'

lr.pe

Milenka Nolasco debuta en el videoclip

Uno de los puntos más comentados del lanzamiento es el videoclip grabado en Lima, que tiene como figura central a la influencer y streamer Milenka Nolasco, quien aparece por primera vez en una producción audiovisual de este tipo. La joven, reconocida en el mundo digital por su contenido en redes, ha sorprendido con su actuación, generando gran revuelo entre sus seguidores y los fanáticos del artista.

“Milenka es mi amiga y tenemos una gran conexión desde hace muchísimo tiempo. Decidimos sacar adelante esta nueva propuesta audiovisual y me siento contento y agradecido con ella”, declaró Emil, en medio de los comentarios que apuntan a un posible romance entre ambos, alimentados por la química que se percibe en pantalla.

