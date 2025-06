Jenko del Río uso sus redes sociales para responder a las declaraciones de Bruno Agostini en 'El Valor de la verdad'. "No seas hipócrita a sentarte en un sillón a contar tu verdad, o tu dizque versión" expresó el ex chico reality. Asimismo, hizo comentarios sobre un encuentro en un programa pasado, donde asegura que fue el propio concursante del programa de Beto Ortiz el maleducado y el primero en tener una reacción violenta.

Tras su respuesta positiva a si tuvieron una pelea, el también excombatiente no dudó en despotricar contra del Río, acusándolo de ser agresivo y hasta de tener "un problema psicológico". Recordemos que ambos fueron concursantes estrellas del reality de ATV 'Combate'. Aunque no compartieron mucho tiempo en pantalla, Jenko sí tuvo una rivalidad con su hermano Fabio.

¿Qué le dijo Jenko del Río a Fabio Agostini?

En su cuenta de Instagram, Jenko reveló que era hora de contar su verdad. Defendió que el box es un deporte regulado y que no implica algo agresivo. Asimismo, hizo alusión a un intercambio que tuvieron en el extinto programa 'Hola a Todos'. En el 2015, ambos fueron invitados y, en vivo, discutieron acaloradamente estando muy cerca de irse a las manos. Del Río confesó en sus historias que él fue educado y Agostini, el violento que se le acercó con ganas de pegarle.

En una segunda historia, Jenko inicia con las declaraciones de su entrenador, quien defiende una vez más la seguridad detrás del boxeo. Respondió a las críticas, tanto de Bruno como de su acompañante, el argentino Renzo Spraggon, sobre su rendimiento en un evento deportivo, donde se midió contra el actor Nico Ponce. "Yo recién estoy empezando acá. Yo no soy boxeador, ya lo he dicho un millón de veces; estoy comenzando a aprender", dijo. "No seas hipócrita para contar tu verdad en el sillón", sentenció del Río.

¿Qué fue lo que dijo Bruno Agostini en 'El valor de la verdad'?

En el programa, Bruno Agostini mencionó que sería capaz de enfrentarse a Jenko, pero que no lo haría porque sería "rebajarse". Spraggon fue más crudo: "podría ganarle con una mano atada". El español calificó el combate como "paupérrimo", criticando el estilo de pelea de los dos pugilistas. Sin embargo, también dijo que si lo tienta mucho, él estaría dispuesto a subir al ring con él. Esta pregunta fue la última del segundo bloque, lo que le hizo acreedor al español de diez mil soles.

Recordemos que Jenko, tras su victoria, ofreció un reto a Fabio Agostini, hermano de Bruno, para subirse al ring Ellos sí protagonizaron candentes enfrentamientos durante su estadía en 'Combate', por lo que el desafío reavivó viejas enemistades. Sin embargo, el 'Lord' rechazó el reto, diciendo: "No le daré vida al payaso ese". Ante ello, del Río respondió con una denuncia porque, en la negativa, lo llamó "pegalón de mujeres.", algo de lo que siempre ha negado ser.