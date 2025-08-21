Gustavo Salcedo sorprende al eliminar comunicado donde confirmaba su separación con Maju Mantilla

Gustavo Salcedo eliminó el comunicado público en el que oficializaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, exmiss mundo 2004. El anuncio había sido compartido por el deportista en las historias de su cuenta oficial de Instagram la noche del miércoles 20 de agosto e incluso fue leído en vivo por Magaly Medina en su programa.

Sin embargo, en la tarde del jueves 21 de agosto, el comunicado fue borrado de manera inesperada, lo que dejó sorprendidos a los usuarios, quienes comenzaron a especular que Salcedo podría haberse arrepentido de su decisión y que habría conversado con la trujillana sobre una reconciliación. Hasta el momento, ni la conductora de televisión ni el padre de sus hijos se ha pronunciado al respecto.

El comunicado de Gustavo Salcedo se publicó en sus historias de instagram la noche del miércoles 20 y fue eliminado la tarde del jueves 21. Foto: Instagram.

Gustavo Salcedo toma radical medida tras eliminar anuncio donde confirmaba ruptura con Maju

Gustavo Salcedo, de 43 años, no solo eliminó el comunicado en el que oficializaba su separación de Maju Mantilla después de 12 años de matrimonio y 20 de relación También limitó los comentarios en las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, en el que recibía duras críticas por haber sido él quien anunciaba el fin de su matrimonio.

Como se recuerda, el año pasado Salcedo fue protagonista de una presunta infidelidad tras ser ampayado ingresando a un sauna con una joven identificada como Mariana de la Vega. Pese a ello, Maju le dio una nueva oportunidad y continuar con su vida matrimonial junto a sus dos hijos.

Durante este 2025, se filtraron imágenes de semanas recientes en el que la pareja se luce muy cariñosa y unida en un viaje familiar, lo que hace pensar que la exreina de belleza se habría sorprendido al enterarse del comunicado en el que su esposo confirmaba su separación