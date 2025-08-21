HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?
Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?     Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?     Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?     
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Entretenimiento

Gustavo Salcedo sorprende al eliminar comunicado donde confirmaba su separación con Maju Mantilla

¿Se arrepintió y se reconciliaron? Gustavo Salcedo desata revuelo al borrar el anuncio de su ruptura con Maju Mantilla en Instagram tras casi 20 años juntos.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tienen dos hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.

Gustavo Salcedo eliminó el comunicado público en el que oficializaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, exmiss mundo 2004. El anuncio había sido compartido por el deportista en las historias de su cuenta oficial de Instagram la noche del miércoles 20 de agosto e incluso fue leído en vivo por Magaly Medina en su programa.

Sin embargo, en la tarde del jueves 21 de agosto, el comunicado fue borrado de manera inesperada, lo que dejó sorprendidos a los usuarios, quienes comenzaron a especular que Salcedo podría haberse arrepentido de su decisión y que habría conversado con la trujillana sobre una reconciliación. Hasta el momento, ni la conductora de televisión ni el padre de sus hijos se ha pronunciado al respecto.     

El comunicado de Gustavo Salcedo se publicó en sus historias de instagram la noche del miércoles 20 y fue eliminado la tarde del jueves 21. Foto: Instagram.

El comunicado de Gustavo Salcedo se publicó en sus historias de instagram la noche del miércoles 20 y fue eliminado la tarde del jueves 21. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Maju Mantilla habría sido sorprendida por comunicado de Gustavo Salcedo anunciando su separación, según Pati Lorena

lr.pe

Gustavo Salcedo toma radical medida tras eliminar anuncio donde confirmaba ruptura con Maju

Gustavo Salcedo, de 43 años, no solo eliminó el comunicado en el que oficializaba su separación de Maju Mantilla después de 12 años de matrimonio y 20 de relación También limitó los comentarios en las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, en el que recibía duras críticas por haber sido él quien anunciaba el fin de su matrimonio.

Como se recuerda, el año pasado Salcedo fue protagonista de una presunta infidelidad tras ser ampayado ingresando a un sauna con una joven identificada como Mariana de la Vega. Pese a ello, Maju le dio una nueva oportunidad y continuar con su vida matrimonial junto a sus dos hijos.

Durante este 2025, se filtraron imágenes de semanas recientes en el que la pareja se luce muy cariñosa y unida en un viaje familiar, lo que hace pensar que la exreina de belleza se habría sorprendido al enterarse del comunicado en el que su esposo confirmaba su separación

Notas relacionadas
Maju Mantilla habría sido sorprendida por comunicado de Gustavo Salcedo anunciando su separación, según Pati Lorena

Maju Mantilla habría sido sorprendida por comunicado de Gustavo Salcedo anunciando su separación, según Pati Lorena

LEER MÁS
Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

Maju Mantilla: su esposo anuncia fin de su matrimonio con ex Miss Mundo

LEER MÁS
Maju Mantilla sorprende al ausentarse de 'Arriba mi gente' tras separación con su esposo: compañeros le dedican sentidas palabras

Maju Mantilla sorprende al ausentarse de 'Arriba mi gente' tras separación con su esposo: compañeros le dedican sentidas palabras

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla habría sido sorprendida por comunicado de Gustavo Salcedo anunciando su separación, según Pati Lorena

Maju Mantilla habría sido sorprendida por comunicado de Gustavo Salcedo anunciando su separación, según Pati Lorena

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Melissa Klug habla por primera vez tras ser sentenciada a pagarle S/ 1 millón a Jefferson Farfán: “Me tiene que pagar la vida”

Melissa Klug habla por primera vez tras ser sentenciada a pagarle S/ 1 millón a Jefferson Farfán: “Me tiene que pagar la vida”

LEER MÁS
Florcita Polo manda fuerte mensaje tras sentencia de prisión suspendida contra Néstor Villanueva: "Por la tranquilidad de mis hijos"

Florcita Polo manda fuerte mensaje tras sentencia de prisión suspendida contra Néstor Villanueva: "Por la tranquilidad de mis hijos"

LEER MÁS
Alfredo Benavides sorprende al ‘pedirle matrimonio’ a Gabriela Serpa en pleno programa: "Lo que más anhelo es estar a tu lado"

Alfredo Benavides sorprende al ‘pedirle matrimonio’ a Gabriela Serpa en pleno programa: "Lo que más anhelo es estar a tu lado"

LEER MÁS
Ximena Dávila, conductora de América TV, se convierte en madre y Rebeca Escribens revela el estado de salud: “Dolor infernal”

Ximena Dávila, conductora de América TV, se convierte en madre y Rebeca Escribens revela el estado de salud: “Dolor infernal”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Saludo obligatorio, cortes adecuados y uniforme limpio: Bukele impone medidas disciplinarias en colegios de El Salvador

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Entretenimiento

Maju Mantilla habría sido sorprendida por comunicado de Gustavo Salcedo anunciando su separación, según Pati Lorena

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en padres por primera vez tras adoptar a una niña: "Y entonces fuimos 3"

Nominados en 'La casa de los famosos México' 2025: ¿quiénes podrían irse en la cuarta semana?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota