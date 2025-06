Alondra García Miró se quiebra al reencontrarse con su padre en plena polémica por confesiones de Pablo Heredia: “Te amo”

Alondra García Miró atraviesa días cargados de emociones. Por un lado, la influencer se quebró al reencontrarse con su padre, Rafael García Miró George, en Francia, París. La 'ojiverde' gravó el momento exacto en el que volvió a ver a su progenitor y compartió en redes sociales el conmovedor abrazó que se dieron.

Sin embargo, mientras vivía ese emotivo momento familiar en el extranjero, en Perú se encendía la polémica a raíz de las nuevas confesiones de Pablo Heredia, su excompañero en la novela ‘Te volveré a encontrar’. En este nuevo avance de ‘El valor de la verdad’ el actor deslizó un posible vínculo cercano con ella durante las grabaciones y aseguró poseer chats comprometedores con ella.

“Le mando un mensaje (a Alondra). 'Mis masajes son mejores', le digo. 'Ay, bueno, a ver cuándo', me dice”, señaló el exintegrante de la serie ‘Rebelde way’, quien además recordó que en ese entonces ella aún estaba en una relación con Paolo Guerrero.

Alondra se reencuentra con su padre en Francia y conmueve con su reacción

Días atrás, Alondra García Miró sorprendió al empacar sus pertenencias para mudarse de su departamento y dejar el Perú con destino a Madrid, España, donde, presuntamente, radicaría con su novio, el empresario Francisco Alister Moreno. Sin embargo, volvió a viajar, pero esta vez a Paris.

En ese lugar protagonizaría conmovedoras imágenes al reencontrarse con su padre, a quien no veía desde hace mucho tiempo y que fue un pilar fundamental para ella tras la muerte de su madre, Maricarmen Santillana, en 2010. "El mejor abrazo, que bendición estar juntos. Te amo", compartió en su historia de Instagram, emocionando a sus miles de seguidores.

Alondra García Miró al lado de su padre peruano que radica en Francia. Foto: Instagram.

Su padre, Rafael García Miró George, artista plástico peruano, reside en la capital francesa desde hace varios años, y Alondra procura visitarlo siempre que puede. “Yo hasta ahora soy su hijita chiquita, nos amamos locamente. Cada vez que tengo tiempo de estar con él, aprovecho. Yo soy la única hija del segundo compromiso de mi papá, por eso él piensa a veces que tengo 15 años, jajaj”, contó tiempo atrás durante una entrevista con ‘La Linares’

¿Alondra García Miró y Pablo Heredia tuvieron un romance clandestino?

En el adelanto de ‘El valor de la verdad’ que se emitirá este domingo 15 de junio, Pablo Heredia sorprendió al revelar detalles del vínculo que habría tenido con Alondra García Miró, justo cuando ella aún estaba con Paolo Guerrero y él con Alessandra Fuller. Aunque no se muestra su respuesta a la pregunta clave “¿Acabó tu relación con Alessandra Fuller por Alondra García Miró?”, el actor argentino sí soltó frases comprometedoras:

“Le mando un mensaje. ‘Mis masajes son mejores’, le digo. ‘Ay, bueno, a ver cuándo’, me dice. Ale vio eso y se enojó”.

Heredia también dejó entrever que su cercanía con Alondra fue constante y ambigua: “Nos llevábamos viendo, estábamos siempre juntos... La amaba muchísimo, estaba muy enamorado”, expresó, aunque sin aclarar si hablaba de él o de Paolo. Además, relató una supuesta discusión con el futbolista: “Yo me levanto y lo miro. Era una agresividad tan fuerte que empezamos a discutir y yo le dije: ‘No me podés hacer esto. No me podés tratar así’”, señaló ante Beto Ortiz, encendiendo aún más la intriga sobre lo que realmente pasó entre ellos.