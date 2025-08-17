Durante una reciente emisión de su programa de YouTube, 'La parrilla del Loco', Juan Manuel Vargas hizo una revelación que no pasó desapercibida: anunció su interés en postularse a la alcaldía del distrito de Magdalena del Mar. La conversación se dio en un ambiente distendido, mientras compartía anécdotas y proyectos con su amigo Roberto Guizasola.

El 'Loco' Vargas aclaró que aún no será candidato oficialmente en la alcadía, pero dejó entrever que su decisión estaría casi tomada. “A mi gente de Magdalena, ahora no me lanzaré de alcalde, pero pronto me voy a lanzar”, afirmó entre risas, generando sorpresa y comentarios entre sus seguidores del exfutbolista de Universitario de Deportes.

El ‘Loco’ Vargas y su conexión con Magdalena del Mar

La relación entre Juan Manuel Vargas y el distrito de Magdalena del Mar no es reciente. El exfutbolista ha vivido allí durante años, y su presencia es bien conocida entre los vecinos de la ciudad. Este fuerte vínculo fue precisamente el que motivó a Roberto Guizasola a bromear sobre abrir una nueva sede de su ONG, 'La Casa de Alejita', en dicho distrito.

“Eres un embajador de Magdalena”, expresó Guizasola, quien detalló que planea inaugurar una segunda sede de su organización en el barrio donde creció Vargas. La ONG se dedica a brindar apoyo académico y deportivo a niños y adolescentes, y ha tenido un impacto positivo en otras zonas de Lima. La intención del exdefensa es continuar expandiendo este modelo de formación integral en beneficio de más jóvenes.

En respuesta, Vargas aprovechó el momento para lanzar su inesperado anuncio político. En tono relajado, pero con un mensaje claro, se dirigió a los ciudadanos de Magdalena: “Yo me voy a lanzar de alcalde…”. A pesar de que la frase fue dicha entre bromas, dejó abierta la posibilidad de que se convierta en una realidad en las próximas elecciones municipales.