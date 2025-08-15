HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Tony Rosado lanza fuerte insulto contra Jefferson Farfán y Magaly Medina advierte: "A él le encanta tanto enjuiciar"

Pese a haber perdido juicios entablados por Jefferson Farfán, Magaly Medina rechazó los dichos de Tony Rosado, aunque no dejó pasar la oportunidad de lanzarle algunas indirectas al exfutbolista.

Tras el insulto de Tony Rosado a Jefferson Farfán, Magaly Medina recordó otras polémicas del cantante.
Tras el insulto de Tony Rosado a Jefferson Farfán, Magaly Medina recordó otras polémicas del cantante. | Foto: composición LR/ATV/Facebook

Tony Rosado vuelve a generar controversia tras lanzar un insulto directo contra Jefferson Farfán durante uno de sus conciertos. El intérprete de 'Ya te olvidé' sorprendió al público con una frase ofensiva que rápidamente se viralizó en redes sociales y llegó hasta Magaly Medina, quien no dudó en pronunciarse con su característico sarcasmo, advirtiendo al cantante: "A él (Farfán) le encanta tanto enjuiciar".

La 'Urraca' no dejó pasar el exabrupto de Rosado y arremetió contra él en su programa 'Magaly TV, la firme', señalando un patrón de comportamiento en sus presentaciones. Aunque la conductora ironizó sobre las acciones legales, no dudó en enfatizar que este tipo de expresiones no debería normalizarse.

PUEDES VER: Saliente de Génesis Tapia expone chats privados con exbailarina y la encara por viaje con Kike Márquez: "No soy amante de nadie"

Tony Rosado lanza fuerte insulto contra Jefferson Farfán

El incidente ocurrió durante un reciente concierto, justo cuando Tony Rosado comenzaba a interpretar su tema 'Ya te olvidé'. Como suele hacerlo en sus presentaciones, el cantante peruano lanzó frases provocadoras en la introducción, pero esta vez apuntó directamente contra el exfutbolista peruano. "A Jefferson Farfán. Él dice que lo quieren porque es guapo, pero no se da cuenta que es por el billete. Tremendo gorilón de mier***", dijo Rosado ante el público.

Aunque Farfán no se ha pronunciado sobre el caso, Magaly Medina sí lo hizo en su programa 'Magaly TV, la firme'. Fiel a su estilo, la conductora arremetió contra Rosado, a quien cuestionó por sus constantes comentarios polémicos. "Siempre suele hacer algunas afirmaciones bastante desatinadas. Lo conocemos. Es un bocón, habla tontería y media cuando está frente al público", afirmó.

PUEDES VER: Majo con Sabor niega reconciliación con Gino Assereto y revela detalles de su ruptura: “Me terminaron y me bloquearon”

Magaly Medina lanza irónica advertencia tras insulto de Tony Rosado a Jefferson Farfán

La 'Urraca' advirtió que el exfutbolista podría tomar acciones legales, aunque no perdió la oportunidad de tirar un dardo, insinuando que él solo demanda a sus exparejas y a ella. "Si Farfán lo escucha, le va a hacer un juicio. Porque como él es... creo que no sé si le haría juicio, le mandaría carta notarial... porque como Farfán creo que solo tiene fijación con personas vinculadas a su mundo sentimental y a mí. No tiene más con juicios, solo a sus exmujeres y a mí", manifestó entre risas.

A pesar de su ironía y de los enfrentamientos previos con Jefferson, Magaly se mostró indignada por el insulto de Tony Rosado, calificándolo como un acto de discriminación. "¿Gorilón de mier...? Eso es sumamente insultante. Por más que Farfán no sea santo de mi devoción, es una cosa que no podemos tolerar. Ese tratamiento tan insultante y ofensivo. Este señor (Rosado) está acostumbrado a eso. Acuérdense cómo basureaba al género femenino, cómo se expresaba de muchísimas mujeres de forma insultante, cómo las agarraba, las manoseaba. No sé a cuento de qué se refiere a Farfán", afirmó.

En esa línea, la conductora dejó en el aire la posibilidad de que Farfán tome acciones legales contra el cumbiambero, no sin antes satirizar al respecto. "Tony siempre le falta el respeto a la gente. Esta vez no se trata de ninguna de las mujeres que somos sus víctimas preferidas. Esta vez se refiere a Jefferson Farfán. Como a él le encanta tanto enjuiciar, veamos si esta vez, que sí se trata de un comentario claramente discriminatorio, hace algo contra Tony Rosado. Porque él es capaz de dejarlo pasar", sentenció.

