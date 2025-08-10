HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Muere Juan Carlos Ramírez, famoso actor de 'Rosario Tijeras' y 'La rosa de Guadalupe', a los 38 años

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras la muerte del actor y arquitecto Juan Carlos Ramírez, quien falleció a causa de un aneurisma cerebral.

El actor Juan Carlos Ramírez también apareció en 'Lo que callamos las mujeres'.
El actor Juan Carlos Ramírez también apareció en 'Lo que callamos las mujeres'. | Foto: Instagram

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Juan Carlos Ramírez Ayala, un actor y arquitecto que dejó huella en la televisión nacional con sus participaciones en series como 'Rosario Tijeras' y 'La Rosa de Guadalupe'. La noticia fue dada a conocer por su agencia de representación, I Am This, la cual informó que el intérprete falleció a causa de un aneurisma cerebral, una condición médica grave que suele presentarse sin previo aviso.

El fallecimiento ocurrió días antes de que se hiciera pública la noticia, y el sepelio se llevó a cabo en una ceremonia privada, rodeado de familiares y amigos cercanos. La agencia compartió imágenes del funeral, decorado con retratos del actor y arreglos florales, en un ambiente de respeto y homenaje.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' en vivo hoy: hora exacta y link para ver las confesiones de Suheyn Cipriani por Panamericana

lr.pe

¿Cuál fue la causa de muerte del actor Juan Carlos Ramírez?

De acuerdo con el comunicado oficial, el actor mexicano Juan Carlos Ramírez perdió la vida tras sufrir un aneurisma cerebral, una dilatación anormal en una arteria del cerebro que puede provocar una hemorragia fatal si se rompe. Esta condición, que también ha afectado a otras figuras del medio artístico, entre ellas Emilia Clarke y Sharon Stone, suele desarrollarse sin síntomas evidentes, lo que la convierte en una amenaza silenciosa.

La muerte del artista a sus 38 años tomó por sorpresa a sus seguidores y compañeros de trabajo, quienes expresaron su dolor en redes sociales. La directora de casting Irene Mercado lo recordó como un profesional entregado, con una disposición excepcional en cada proyecto. La agencia que lo representaba destacó su calidez, pasión y compromiso, cualidades que marcaron su trayectoria tanto en la actuación como en otros ámbitos.

PUEDES VER: Imitadora de Karol G deja en shock a jurados de 'Yo soy' y usuarios en redes aclaman: "¡El mejor casting!"

lr.pe

Por su parte, la familia del actor de 'Rosario Tijeras' agradeció las muestras de cariño recibidas y pidió oraciones por el descanso de Juan Carlos, quien deja un legado artístico y humano que sus colegas han calificado como entrañable.

¿Quién fue el actor Juan Carlos Ramírez?

Antes de dedicarse por completo a la actuación, Juan Carlos Ramírez se tituló como arquitecto por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ejerció como diseñador de arquitectura sustentable, urbanista y dibujante técnico. En 2014 fundó AHÓ, una marca de ropa artesanal huichol, y más adelante cofundó Lumpira, empresa en la que colaboró hasta 2024. Su formación artística la realizó en Argos Casa Azul, Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales.

Como actor, trabajó para TelevisaUnivision, TV Azteca, Telemundo, ViX, NBC y Sony Pictures. Debutó en 2018 con la serie 'Puño limpio' y participó en producciones como 'El último rey', 'Preso No. 1', 'Archivo muerto', 'La lotería del crimen', 'Amar', 'Lo que callamos las mujeres', 'Como dice el dicho', 'Esta historia me suena' y 'Rutas de la vida'. Su papel más recordado fue el de 'Chivo' en la cuarta temporada de 'Rosario Tijeras', actualmente disponible en Netflix. También fue rostro frecuente en episodios de 'La rosa de Guadalupe', donde su presencia se volvió familiar para el público mexicano.

