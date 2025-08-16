Durante una reciente entrevista en el podcast 'Lado B', el rockero peruano Daniel F, líder de la emblemática banda Leusemia, se pronunció sobre la dificultad que enfrentan las bandas locales para difundir su música en las radios peruanas. El músico lamentó que, pese al constante crecimiento de la escena independiente, aún existan muy pocos espacios en las emisoras tradicionales dedicados a promover el talento nacional.

“Hay pocas emisoras que tienen espacios dedicados a los grupos locales, ninguna, ¿no?”, expresó el artista, y reveló que el panorama no parece mejorar pese a que las nuevas generaciones muestran un interés cada vez mayor por la música hecha en el Perú.

Daniel F cuestiona la falta de espacios de difusión para la música peruana y destaca que las redes sociales no son suficiente

En la conversación, Daniel F resaltó la importancia de que los jóvenes conozcan y valoren la música que se ha venido creando desde hace años en el país. Recordó que, en su época, no existían conciertos de rock como los de ahora, por lo que asistía a presentaciones de música sinfónica para tener algún contacto con espectáculos en vivo. “Es importantísimo que desde muy joven tengan contacto con los espectáculos”, subrayó.

Si bien reconoció que actualmente existe un “boom” de conciertos, principalmente internacionales, criticó que las radios locales no prioricen a las agrupaciones nacionales dentro de su programación. Según explicó, las redes sociales se han convertido en una herramienta útil para los músicos, pero no siempre garantizan visibilidad real. “Hay grupos que están pendientes de las redes todo el tiempo, suben su música y no los escucha nadie. Entonces no es tan sencillo”, indicó el líder de Leusemia.

Además, al ser consultado por su propia experiencia adaptándose a los cambios del mercado musical, Daniel F reconoció que no es muy afín a las nuevas plataformas digitales, pero valora el contacto directo que mantiene con sus seguidores. “La gente nos escribe mucho, conversamos mucho por las redes. Ese contacto que no se ha perdido es lo que nos ha ayudado a mantenernos en el tiempo”, explicó.