HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
Espectáculos

Daniel F expone el reto que enfrentan las bandas locales para sonar en las radios peruanas: "Hay pocas emisoras"

El líder de Leusemia advirtió que las radios nacionales casi no incluyen propuestas locales en su programación y señaló que, aunque las redes ayudan, no garantizan que las bandas sean escuchadas.

Daniel F, cantautor de 64 años.. Foto: composición LR/Instagram
Daniel F, cantautor de 64 años.. Foto: composición LR/Instagram

Durante una reciente entrevista en el podcast 'Lado B', el rockero peruano Daniel F, líder de la emblemática banda Leusemia, se pronunció sobre la dificultad que enfrentan las bandas locales para difundir su música en las radios peruanas. El músico lamentó que, pese al constante crecimiento de la escena independiente, aún existan muy pocos espacios en las emisoras tradicionales dedicados a promover el talento nacional.

“Hay pocas emisoras que tienen espacios dedicados a los grupos locales, ninguna, ¿no?”, expresó el artista, y reveló que el panorama no parece mejorar pese a que las nuevas generaciones muestran un interés cada vez mayor por la música hecha en el Perú.

PUEDES VER: Cristian Castro en Perú 2025: precios, zonas, preventa y compra en Teleticket

lr.pe

Daniel F cuestiona la falta de espacios de difusión para la música peruana y destaca que las redes sociales no son suficiente

En la conversación, Daniel F resaltó la importancia de que los jóvenes conozcan y valoren la música que se ha venido creando desde hace años en el país. Recordó que, en su época, no existían conciertos de rock como los de ahora, por lo que asistía a presentaciones de música sinfónica para tener algún contacto con espectáculos en vivo. “Es importantísimo que desde muy joven tengan contacto con los espectáculos”, subrayó.

Si bien reconoció que actualmente existe un “boom” de conciertos, principalmente internacionales, criticó que las radios locales no prioricen a las agrupaciones nacionales dentro de su programación. Según explicó, las redes sociales se han convertido en una herramienta útil para los músicos, pero no siempre garantizan visibilidad real. “Hay grupos que están pendientes de las redes todo el tiempo, suben su música y no los escucha nadie. Entonces no es tan sencillo”, indicó el líder de Leusemia.

Además, al ser consultado por su propia experiencia adaptándose a los cambios del mercado musical, Daniel F reconoció que no es muy afín a las nuevas plataformas digitales, pero valora el contacto directo que mantiene con sus seguidores. “La gente nos escribe mucho, conversamos mucho por las redes. Ese contacto que no se ha perdido es lo que nos ha ayudado a mantenernos en el tiempo”, explicó.

Notas relacionadas
Wicho García y Daniel F en vivo

Wicho García y Daniel F en vivo

LEER MÁS
“Rock al aire”: Amén, Libido, Daniel F y más bandas estarán HOY en un mismo escenario

“Rock al aire”: Amén, Libido, Daniel F y más bandas estarán HOY en un mismo escenario

LEER MÁS
Niño fan de Leusemia sube al escenario y canta “Al colegio no voy más” con Daniel F

Niño fan de Leusemia sube al escenario y canta “Al colegio no voy más” con Daniel F

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

LEER MÁS
Exchico reality salió de Perú a buscar fortuna en otros países, triunfa como modelo en París y está por abrir su propia empresa en Dubai

Exchico reality salió de Perú a buscar fortuna en otros países, triunfa como modelo en París y está por abrir su propia empresa en Dubai

LEER MÁS
Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

LEER MÁS
Milett Figueroa sorprende con su gran regreso a la TV peruana en ‘Eres mi sangre’: ¿qué papel tendrá?

Milett Figueroa sorprende con su gran regreso a la TV peruana en ‘Eres mi sangre’: ¿qué papel tendrá?

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

Jefferson Farfán comparte mensaje tras ganarle juicio por más de S/1 millón a Melissa Klug: "No obtienes lo que deseas"

LEER MÁS
Expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, confiesa por primera vez que estuvo con un hombre por dinero

Expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, confiesa por primera vez que estuvo con un hombre por dinero

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota