Gianfranco Hereña, comunicador y gestor cultural peruano, expresó su preocupación por la falta de apoyo del gobierno central hacia la educación en el país. En una entrevista para 'Lado B' con Marli Pissani, Hereña criticó la burocracia y la rigidez que, según él, limitan la capacidad de los docentes de trabajar de manera transversal el currículo escolar. El creador de 'El buen librero' señaló que, pese a los discursos sobre la necesidad de fomentar un pensamiento crítico, las acciones del gobierno y de ciertos sectores educativos no reflejan este compromiso.

Hereña también denunció que el tiempo asignado a los docentes suele dedicarse a tareas burocráticas que no contribuyen a la enseñanza efectiva, y que muchas veces se utilizan como “pantalla política”. Según su visión, esta situación afecta directamente la calidad educativa y la formación de estudiantes capaces de pensar críticamente y de cuestionar su entorno de manera informada.

Giafranco Hereña y su crítica al gobierno

"De parte del gobierno central nos llenamos la boca diciendo: 'Necesitamos pansamientos muchos más críticos', pero nuestros docentes no nos permiten trabajar trasversalmente el curriculum, les dan mucho tiempo para burocratizar la educación y lo utilizan como pantalla política. Señalar el plan en concetro no anula y te señala como un enemigo", señaló Hereña, evidenciando su descontento con las prioridades de las autoridades frente a la educación peruana.

¿Quién es Gianfranco Hereña?

Gianfranco Hereña es un comunicador, docente y gestor cultural peruano, conocido por ser el fundador de 'El buen librero', un proyecto dedicado a promover la lectura y la difusión literaria en el país. Licenciado en Comunicación por la Universidad de Lima y con una maestría en Docencia Universitaria por la PUCP, Hereña combina su labor educativa con la creación de contenido cultural en redes sociales y medios digitales, acercando la literatura a jóvenes y públicos diversos.