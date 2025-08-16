HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
Cultural

Creador de 'El buen librero' cuestiona al gobierno por falta de apoyo a los profesores: "No nos dejan trabajar"

Gianfranco Hereña, creador de 'El buen librero', criticó al gobierno por no apoyar a los profesores y permitir que los trámites dificulten la enseñanza, pese a hablar de pensamiento crítico.

Creador de 'El buen librero' cuestiona al gobierno por falta de apoyo a los profesores. Foto: Composición LR/Instagram
Creador de 'El buen librero' cuestiona al gobierno por falta de apoyo a los profesores. Foto: Composición LR/Instagram | Foto: Composición LR/Instagram

Gianfranco Hereña, comunicador y gestor cultural peruano, expresó su preocupación por la falta de apoyo del gobierno central hacia la educación en el país. En una entrevista para 'Lado B' con Marli Pissani, Hereña criticó la burocracia y la rigidez que, según él, limitan la capacidad de los docentes de trabajar de manera transversal el currículo escolar. El creador de 'El buen librero' señaló que, pese a los discursos sobre la necesidad de fomentar un pensamiento crítico, las acciones del gobierno y de ciertos sectores educativos no reflejan este compromiso.

Hereña también denunció que el tiempo asignado a los docentes suele dedicarse a tareas burocráticas que no contribuyen a la enseñanza efectiva, y que muchas veces se utilizan como “pantalla política”. Según su visión, esta situación afecta directamente la calidad educativa y la formación de estudiantes capaces de pensar críticamente y de cuestionar su entorno de manera informada.

PUEDES VER: El mercado peruano de libros generaría casi US$ 20 millones para el 2026

lr.pe

Giafranco Hereña y su crítica al gobierno

"De parte del gobierno central nos llenamos la boca diciendo: 'Necesitamos pansamientos muchos más críticos', pero nuestros docentes no nos permiten trabajar trasversalmente el curriculum, les dan mucho tiempo para burocratizar la educación y lo utilizan como pantalla política. Señalar el plan en concetro no anula y te señala como un enemigo", señaló Hereña, evidenciando su descontento con las prioridades de las autoridades frente a la educación peruana.

PUEDES VER: Día del libro: ¿cuánto pagan los peruanos por un libro en promedio?

lr.pe

¿Quién es Gianfranco Hereña?

Gianfranco Hereña es un comunicador, docente y gestor cultural peruano, conocido por ser el fundador de 'El buen librero', un proyecto dedicado a promover la lectura y la difusión literaria en el país. Licenciado en Comunicación por la Universidad de Lima y con una maestría en Docencia Universitaria por la PUCP, Hereña combina su labor educativa con la creación de contenido cultural en redes sociales y medios digitales, acercando la literatura a jóvenes y públicos diversos.

Notas relacionadas
Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

LEER MÁS
Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

LEER MÁS
Rosa Montero: "El mundo literario premia mucho más la mismidad, se valora más al escritor convencional"

Rosa Montero: "El mundo literario premia mucho más la mismidad, se valora más al escritor convencional"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

LEER MÁS
Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

LEER MÁS
Exposición “Sobre la fotografía” en la librería La Rebelde

Exposición “Sobre la fotografía” en la librería La Rebelde

LEER MÁS
Breve, poético y contundente: “El escarabajo y el hombre” de Oswaldo Reynoso

Breve, poético y contundente: “El escarabajo y el hombre” de Oswaldo Reynoso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Cultural

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto interno, se mantiene viva”

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Exposición “Sobre la fotografía” en la librería La Rebelde

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota