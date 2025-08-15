HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Lesly Águila enfrenta incómoda pregunta sobre su maternidad a los 30 años: "No hay una edad exacta para tener hijos"

La cantante de Corazón Serrano respondió a quienes cuestionan por qué aún no ha formado una familia. La cumbiambera aseguró que la maternidad es una responsabilidad que debe asumirse en el momento correcto.

Lesly Águila tiene más de 15 años trabajando en Corazón Serrano. Foto: composición LR/difusión
Lesly Águila tiene más de 15 años trabajando en Corazón Serrano. Foto: composición LR/difusión

Lesly Águila, la vocalista de Corazón Serrano, continúa brillando en el grupo de cumbia, en el que lleva más de 15 años de trayectoria. Sin embargo, durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, un usuario le consultó cómo se sentía al no tener hijos ni una pareja para formar una familia, ante lo cual la artista respondió con firmeza y dejó claro que se encuentra tranquila con la etapa que está viviendo.

"Me siento con la madurez suficiente como para saber que traer hijos al mundo es una responsabilidad demasiado grande. Considero que no hay una edad exacta para tener hijos, pero lo que sí estoy segura es que Dios pondrá a la persona correcta en mi vida en el momento adecuado y así poder formar una bonita familia", respondió la cantante de cumbia.

PUEDES VER: César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: 'Se dedica a otra cosa'

lr.pe

Lesly Águila responde con firmeza sobre su maternidad

Durante una dinámica de preguntas en Instagram, Lesly Águila recibió una interrogante directa de uno de sus seguidores: “¿Cómo te sientes ya teniendo 30 años y no tener hijos ni una pareja para tener un hijo?”. Ante ello, la cantante respondió con firmeza que traer un hijo al mundo es una gran responsabilidad y que esa decisión no puede tomarse a la ligera. También señaló que no existe una edad exacta para ser madre y que confía en que Dios pondrá en su camino a la persona indicada para formar la familia que tanto anhela.

La integrante de Corazón Serrano ha mantenido siempre su vida privada alejada de los reflectores. Hasta el momento, no ha presentado públicamente una nueva pareja y su última relación oficial fue con Guido Paolo Ayala, un joven alejado del mundo mediático que llegó incluso a pedirle matrimonio. Sin embargo, dicha relación llegó a su fin en julio de 2023, y desde entonces la artista se ha concentrado por completo en su carrera.

PUEDES VER: Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

lr.pe

Lesly Águila aclara por qué abandonó escenario de Corazón Serrano en Tarapoto

La cantante sorprendió a sus fans de Tarapoto tras retirarse del escenario durante una reciente presentación. A través de sus historias de Instagram, explicó que intentó cumplir con el show e incluso tuvo que medicarse, pero el cambio de clima terminó afectando seriamente su salud.

La vocalista contó que ya llevaba varios días sintiéndose delicada y que el paso del frío al calor intensificó su malestar. “Traté de dar lo mejor, pero ya no aguantaba el dolor”, indicó, tras precisar que se retiró con autorización de sus jefes. Finalmente, pidió la comprensión de sus seguidores y prometió recuperarse para volver a los escenarios.

