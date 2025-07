Génesis Tapia brindó una entrevista al dominical Día D luego de anunciar públicamente su separación de Kike Márquez, después de 9 años de matrimonio y tres hijos en común, el menor nacido a inicios de 2025. La exchica reality y ahora abogada reveló que tomó la difícil decisión tras descubrir una nueva infidelidad por parte de su esposo.

Esta vez, la ruptura parece ser definitiva. En un adelanto de la entrevista, Génesis se muestra firme en su rol como abogada, pero también se quiebra al hablar del complejo momento que atraviesa en lo personal. “Ahora soy yo con cinco niños que dependen de mí”, expresó entre lágrimas, según se ve en las imágenes compartidas por el programa de ATV.

Génesis Tapia anunció su separación de Kike Márquez

Hace unos días, Génesis Tapia confirmó el fin de su matrimonio con Kike Márquez, con quien contrajo matrimonio en 2016. La abogada de 33 años reveló que tomó esta decisión tras descubrir una nueva traición. “Descubrí que seguía mandando solicitudes de amistad, pues una de mis seguidoras me escribió y con eso doy por cerrado este capítulo en mi vida”, declaró la exintegrante de ‘Bienvenida la tarde’.

Asimismo, Tapia descartó completamente una reconciliación con el padre de sus hijos, recordando que ya le dio una oportunidad en el pasado, luego de que en 2024 fuera ampayado ingresando a un hotel con una joven, según imágenes difundidas por 'Magaly TV: La firme'. “Ya no, se dieron las oportunidades y no las aprovecharon. Ya está, volteamos la página. Un hombre que no respeta a su familia no sirve para nada”, sentenció.

Génesis Tapia no descarta pedir indemnización a Kike Márquez

Génesis Tapia reveló que iniciará los trámites de divorcio y no descarta pedir una compensación tras las reiteradas faltas de respeto de Kike Márquez. Según explicó, las acciones del empresaria afectaron no solo su vida familiar, sino también profesional. “Estoy evaluando pedir una indemnización. No es solo una cuestión emocional, también hay una afectación en otros aspectos”, declaró a Trome.

En su entrevista con Magaly Medina, la abogada señaló que vivió momentos horribles durante sus dos últimos embarazos, debido a las acciones de su expareja. “Yo tengo tres hijos con Kike y solo tuve un embarazo tranquilo (por las infidelidades). Mi segunda hija nació con un agujero en el corazón y ahora tiene la mitad más grande que la otra”, contó la exbailarina.