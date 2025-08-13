Los clásicos literarios no dejan de llegar al streaming. Primero fue el turno de ‘Cien años de soledad’ (Gabriel García Márquez), luego ‘Delirio’ (Laura Restrepo) y ahora ‘La vorágine’, la nueva serie colombiana que ya es un éxito en HBO Max. Desde que llegó a la pantalla el pasado 24 de julio, esta producción de ocho episodios ha causado sensación por su historia de supervivencia, deseo y resistencia. En conversación con La República, los actores contaron el gran reto de adaptar un clásico de la literatura latinoamericana.

Dirigida por Luis Alberto Restrepo, ‘La vorágine’ cuenta la historia de Alicia y Arturo Cova, quienes se enfrentarán de manera independiente a un territorio salvaje donde la selva impone sus propias leyes. En medio de abusos, traiciones y pasiones desbordadas, sus destinos se cruzan con los de otros personajes tan complejos como ellos.

La serie colombiana 'La vorágine' debuta en HBO Max, adaptando el clásico de José Eustasio Rivera. Su trama, centrada en la supervivencia, ya cautiva a la audiencia desde su estreno. Foto: difusión.

El elenco está integrado por Juan Pablo Urrego (Arturo Cova), Viviana Serna (Alicia), Marlon Moreno (Narciso Barrera, un comerciante despiadado que representa la violencia, la ambición y la esclavitud que devoran la región), y Nelson Camayo (Clemente Silva, quien da una voz testimonial frente a la esclavitud del caucho). El cast de lujo se complementa con nombres como los de Diego Vásquez, Majida Issa, Nicóle Santamaria, Lucas Buelvas, Jose Lombana, Tatiana Ariza, Erik Rodríguez, Mónica Layton entre otros.

Actores de ‘La vorágine’ orgullosos de la serie colombiana



—¿Crees que podremos entender la trama de ‘La vorágine’ no siendo colombianos?

—Nelson Camayo: Es una historia universal. Son humanos, enamorados, apasionados, llevados por la ambición, por la curiosidad, dejándose influir con la vida y gente viviendo una barbarie. Creo que estas cuestiones de la ambición y de la codicia, lo ha vivido todo el planeta. ‘La vorágine’ representa a muchas de las culturas que tenemos dentro de Colombia. Y lo mismo pasa en Perú con todas las comunidades indígenas que hay. También hay personajes como el de Griselda (Nicole Santamaría), quien tienen muchos refranes llaneros y los refranes siempre son representaciones de la sabiduría popular. Inicialmente, uno no puede entender qué está diciendo, pero cuando lo leas, vas a encontrar poesía, como los haikus japoneses, que son como grandes enseñanzas resumidas en un par de frases.

—¿Qué crees que aporta tu papel en ‘La vorágine’ al de la clásica protagonista, que sufre y que no tiene poder de resiliencia?

—Viviana Serna: Alicia tiene mucho simbolismo en la obra de José Eustasio y tiene diferentes símbolos. Al inicio representa el amor pasional. De no haber sido por ese amor pasional, Arturo no huye a los llanos. Después, Alicia representa a lo femenino y lo humano en medio de un mundo hostil. En la obra hay muchos símbolos que también respetamos y seguimos conservando en la adaptación audiovisual. De hecho, le damos incluso más voz que en el libro, porque en el libro sí dependemos de la visión de Arturo para dibujar a esta Alicia, no se le hace como tanta justicia. En la representación audiovisual sí le damos más vida y más honra a Alicia, un personaje muy profundo y que tiene muchos matices. Se podría pensar que la misma vorágine la está apagando, pero ella sigue conservando una fuerza que saca de una manera sobrenatural y que representa la fuerza de nuestras antecesoras, de nuestras madres y abuelas que sobrevivieron tanta barbarie en mundos tan masculinos, tan machistas, tan difíciles. Lo que quiero es que el televidente de ‘La vorágine’ vea los detalles, que se dé la oportunidad de reflexionar y haga el ejercicio de disfrutar cada simbolismo detrás de los personajes.

—¿Esta producción le ha enseñado amar más Colombia, hay un antes y después de su papel?

—Jose Lombana: Es la producción más importante en la que he trabajado en mi vida, como actor. Es una historia única, que conmueve, que divierte, que apasiona. Tengo la fortuna de hacer un personaje que se llama Ramiro Estevanez, es el futuro de lo que van a vivir los protagonistas. Él vive el horror de la selva antes que Arturo y Alicia. Y cuando se reencuentra con su amigo Arturo, es un poco el espejo de lo que les espera más adelante si toman la decisión de seguir en la selva. Entonces, es un personaje con un simbolismo muy importante. De manera personal, siento que el personaje le habla al oído al protagonista y el protagonista prende la aventura. Eso también es mi trabajo detrás de cámaras: hablarle al oído a muchas cabezas del equipo. Es el proyecto más importante en el que he podido interpretar y hacer mi arte como actor.

—¿Cómo hace un actor para que dé vuelta a la página y se olvide de la realidad que se vivió hace años?

—Diego Vásquez: La riqueza del oficio que tenemos es el poder incorporar todo ese raudal de emociones que están reflejadas en una escena bien escrita, en una escena bien trabajada, con un buen director, con un buen equipo técnico, con un equipo de producción que te lleva a los espacios perfectos para que no tengas que hacer sobreesfuerzos para llegar a eso. Entonces, la facilidad con la que tú puedas interpretar la verdad de tu personaje se queda en el momento en el que se está realizando la escena, estás dando lo mejor, estás comprometido, termina la escena y solamente queda la magia de la edición, la magia de la música y todas estas cosas en donde el personaje realmente alcanza la dimensión de la verdad que se necesita contar, cuando sabemos que estamos contando mentiras. Pero esta, que es una historia fundamentada en una novela en la cual los personajes no están escritos al azar, sino que son personajes que aparecen y que son reales, pues tiene la virtud de que no tienes que inventarte nada porque la realidad de ellos es tan contundente que te compromete directamente como actor. Claro, uno se conflictúa emocional finalmente con las cosas que pasan en su personaje, pero como los actores no tenemos ética alguna para hacer las interpretaciones, simplemente lo hacemos y dejamos que el alma fluya y por ahí es donde se logra esos puntos de conexión con el público.

