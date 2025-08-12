Valentino arremete contra Gerardo Pe tras victoria en EEG: "Yo no doy segundas oportunidades como tu ex"

Durante la última emisión de Esto es Guerra, se registró un hecho que captó la atención del público y de las redes sociales. Valentino, integrante del reality, venció a Gerardo Pe en una competencia y, apenas cruzó la meta, pronunció una frase que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.

En el set del programa y frente a las cámaras, Valentino se dirigió a su compañero con las palabras: “Yo no doy segundas oportunidades como tu ex, como tu ex, la Roxana”, haciendo referencia a su relación con su expareja Roxana Molina, quien es conductora del pódcast 'Doble Sentido'. El momento formó parte de la transmisión en vivo y fue replicado posteriormente en las cuentas oficiales de Esto es Guerra.

Desarrollo de la competencia en Esto es Guerra

El enfrentamiento se produjo en una prueba de habilidad y velocidad, en la que ambos competidores recorrieron un circuito cronometrado. Valentino consiguió completar el recorrido en menos tiempo y aseguró la victoria. Segundos después de llegar a la meta, emitió el comentario dirigido a Gerardo Pe, lo que marcó uno de los momentos más comentados de la jornada.