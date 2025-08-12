Valentino arremete contra Gerardo Pe tras victoria en EEG: "Yo no doy segundas oportunidades como tu ex"
Valentino provoca a Gerardo Pe con frase afilada tras ganar en un juego en ‘Esto es Guerra’.
Durante la última emisión de Esto es Guerra, se registró un hecho que captó la atención del público y de las redes sociales. Valentino, integrante del reality, venció a Gerardo Pe en una competencia y, apenas cruzó la meta, pronunció una frase que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.
En el set del programa y frente a las cámaras, Valentino se dirigió a su compañero con las palabras: “Yo no doy segundas oportunidades como tu ex, como tu ex, la Roxana”, haciendo referencia a su relación con su expareja Roxana Molina, quien es conductora del pódcast 'Doble Sentido'. El momento formó parte de la transmisión en vivo y fue replicado posteriormente en las cuentas oficiales de Esto es Guerra.
Desarrollo de la competencia en Esto es Guerra
El enfrentamiento se produjo en una prueba de habilidad y velocidad, en la que ambos competidores recorrieron un circuito cronometrado. Valentino consiguió completar el recorrido en menos tiempo y aseguró la victoria. Segundos después de llegar a la meta, emitió el comentario dirigido a Gerardo Pe, lo que marcó uno de los momentos más comentados de la jornada.