Espectáculos

El drástico giro en la vida de Marisela Puicón: de reina de la cumbia y la televisión peruana a perseguir su sueño como actriz en Hollywood

Aunque fue una de las artistas más aclamadas en Perú, Marisela Puicón dejó todo para abrirse camino en EE. UU. Hoy, su esfuerzo rinde frutos, pues anunció su primer gran proyecto en el extranjero.

Marisela Puicón, de 44 años, protagonizó recordados éxitos como 'Las vírgenes de la cumbia'.
Marisela Puicón, de 44 años, protagonizó recordados éxitos como 'Las vírgenes de la cumbia'. | Foto: composición LR/Instagram/mariselapuicon

Durante más de dos décadas, Marisela Puicón fue una figura constante en la televisión peruana. Actriz, cantante y presentadora, su rostro se volvió familiar en producciones populares como 'Las vírgenes de la cumbia', 'Al fondo hay sitio', 'Pantaleón y las visitadoras' y 'Días de Santiago'. Su presencia en escenarios musicales y pantallas la convirtió en una artista multifacética, admirada por su carisma y versatilidad. Pero en los últimos años, su ausencia en los medios locales despertó preguntas: ¿qué pasó con Marisela?

La respuesta está a miles de kilómetros de Lima. Desde 2023, Puicón reside en Estados Unidos, donde ha decidido reinventarse y apostar por una carrera internacional. Su desaparición de la televisión peruana no fue un retiro, sino una migración silenciosa hacia nuevos horizontes. Hoy, con una nueva agencia de representación en Nashville y entrenamientos en Hollywood Winners Circle, la artista se prepara para su primer papel protagónico en una comedia filmada en Atlanta, un logro que marca el inicio de una nueva etapa.

De Lima a Hollywood: Marisela Puicón, una actriz que no se rinde

Marisela Puicón ha logrado lo que muchos sueñan: abrirse paso en la industria audiovisual estadounidense. En junio de 2025, anunció que fue seleccionada como protagonista en una película de comedia familiar, actualmente en su fase final de rodaje en Atlanta. Este proyecto representa su primer gran papel en Estados Unidos y llega tras años de preparación, audiciones y formación actoral. "Este baile recién comienza", escribió en sus redes, celebrando el momento con gratitud. Además, desde septiembre de 2024, forma parte del elenco de Dhar Mann Studios, una reconocida productora estadounidense especializada en cortometrajes virales con mensajes sociales y morales.

Pero su vida en EE. UU. no se limita a la actuación. Puicón ha construido una carrera paralela como coach motivacional, oradora bilingüe y empresaria. Fundó Mar Producciones, una firma dedicada al entretenimiento educativo y al coaching para emprendedores. Ha participado como presentadora en Historias de Éxito en la Era Digital, fue directora de la Cumbre Internacional de Coaching y oradora en TED Talk Perú. Su perfil en LinkedIn refleja a una profesional que ha sabido combinar arte, liderazgo y resiliencia para reinventarse en un mercado competitivo.

Marisela Puicón: ícono de la televisión y la cumbia en Perú

Antes de su salto internacional, Marisela Puicón fue una de las artistas más versátiles del espectáculo peruano. En cine, destacó en 'Pantaleón y las visitadoras' (2000), 'Días de Santiago' (2004) —coprotagonizando una de las películas más premiadas del país— y 'Yuli' (2018), considerada la primera cinta peruana de ciencia ficción. En televisión, participó en series como 'Mil oficios', 'La gran sangre III', 'Cumbia pop', 'La rosa de Guadalupe Perú', 'Dina, la lucha por un sueño' y 'Al fondo hay sitio', donde su personaje Purita se volvió entrañable. En 2010, sorprendió al público latino al aparecer en 'Caso cerrado' de Telemundo, interpretando un caso inspirado en su vida.

Como cantante, Puicón recorrió escenarios de todo el país con temas como 'Sed de amor', ícono de la cumbia romántica. En 2007, recibió un Disco de Oro por su álbum 'Cumbia mía' y fue prenominada tres veces a los Premios Orgullosamente Latino. A lo largo de su carrera, lanzó varios de cinco discos, incluyendo 'Escucha' (2008), 'Algo que decir' (2015) y 'Eres tú' (2016), consolidando su presencia en la música tropical.

Además de actuar y cantar, Marisela produjo eventos, dirigió la escuela de artes escénicas Alma Libre y fundó Mar Producciones Perú, con la que organizó conciertos y proyectos culturales. En 2020, lanzó el programa digital 'Historias de Éxito en la Era Digital', enfocado en liderazgo y emprendimiento. Aunque actualmente su carrera está enfocada en Estados Unidos, no pierde el cariño del público peruano que conquistó a lo largo de varios años.

