Espectáculos

Edwin Sierra responde tras ser acusado de invadir parque en Surco y lanza advertencia: "Tendrán que demostrarlo"

La Municipalidad de Surco investiga a más de 200 vecinos, entre ellos a Edwin Sierra, por supuesta apropiación de áreas verdes. El artista denuncia posibles intereses políticos detrás de la acusación.

El comediante Edwin Sierra asegura contar con documentos que respaldan la legitimidad de su propiedad.
El comediante Edwin Sierra asegura contar con documentos que respaldan la legitimidad de su propiedad. | Foto: composición LR/Latina

El comediante Edwin Sierra se pronunció tras ser acusado por la Municipalidad de Surco de invadir parte de un parque en la urbanización Los Álamos. En una reciente entrevista, el artista negó rotundamente haber cometido alguna irregularidad y defendió la legalidad de su propiedad. "Tendrán que demostrarlo", advirtió, dejando claro que no permitirá que se manche su nombre sin pruebas concretas.

La denuncia apunta a una supuesta apropiación indebida de espacio público. Sierra aseguró que su terreno está debidamente registrado y que cuenta con documentos que respaldan su versión. "Lo compré hace unos años al propietario original; la casa tiene sus documentos en regla. Nadie te puede decir ladrón o invasor sin tener las pruebas que así lo acrediten", afirmó. Además, deslizó que detrás de la acusación podría haber intereses políticos, aunque prefirió no señalar directamente a ninguna autoridad.

PUEDES VER: Edwin Sierra revela cómo es su relación con su hija con Milena Zárate tras exponerse que la menor sabe de su infidelidad

lr.pe

Edwin Sierra tras ser acusado de invadir terrenos en Surco: "Tendrán que demostrarlo"

La polémica estalló cuando la Municipalidad de Surco notificó a más de 200 vecinos de la urbanización Los Álamos de Monterrico por presunta invasión de áreas verdes, de acuerdo con 'Punto final'. Entre los señalados figura el comediante Edwin Sierra, acusado de haber ocupado 114 metros cuadrados del parque 18 para ampliar su vivienda. Ante la denuncia, en declaraciones a El Popular, el artista negó rotundamente haber cometido alguna irregularidad. "Es totalmente falso, es una historia muy larga que data de 50 años, que seguramente los abogados demostrarán cómo ocurrió. Pero nadie puede decir: 'eres un ladrón o invasor'. Eso tendrán que demostrarlo", afirmó.

El cantante también pidió que el alcalde sea claro con la vecindad y transparente con sus acusaciones: "Si el municipio dice que ese terreno le pertenece, tendrá que demostrarlo. Esperemos que no sea un show para una campaña política".

PUEDES VER: Edwin Sierra encara a Paco Bazán por fuertes palabras contra cantantes de La Bella Luz: "Eso me incomoda profundamente"

lr.pe

Edwin Sierra advierte sobre defensa legal y el conflicto con la comuna

Sierra confirmó que recibió la notificación oficial del municipio, pero aseguró que será su equipo legal quien responda por los canales correspondientes. "Ya mis abogados responderán el documento. Si la ley dice que tengo que hacer esto o lo otro, lo acataré, pero no a los caprichos de un alcalde", declaró. El comediante insistió en que su propiedad cuenta con documentos en regla y que fue adquirida legalmente.

El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a más de 230 viviendas construidas sobre terrenos originalmente destinados al uso público. Según el informe municipal, se han detectado cercos, muros, piscinas y otras estructuras que alteran el diseño urbano de la zona. La comuna ha dado un plazo de 30 días hábiles para que los propietarios restituyan voluntariamente los espacios. De no hacerlo, se procederá con una ejecución forzosa en un periodo adicional de 15 días, con apoyo de la fuerza pública.

