La conocida cantante Estrella Torres habló públicamente sobre la razón que la llevó a someterse a una cirugía estética muy delicada. La artista confesó que la decisión fue motivada por la constante presión y las duras críticas que recibió en redes sociales y medios de televisión, afectando gravemente su salud física y emocional. Durante una entrevista en el programa 'La noche habla', Torres detalló el impacto negativo que tuvieron esos comentarios en su bienestar, al punto de que su cuerpo no pudo soportar más el estrés.

En la conversación, la exintegrante de Corazón Serrano explicó cómo una conductora de televisión criticó su apariencia el día de su boda, señalando que sus brazos lucían "gordos" y que su vestido no le favorecía. Estos comentarios, sumados a rumores de embarazo por su hinchazón debido a una retención de líquidos, terminaron por afectar su autoestima y salud.

¿Por qué se operó Estrella Torres?

Estrella Torres decidió someterse a una remodelación costal, una cirugía estética que consiste en romper costillas para lograr una cintura más pequeña, procedimiento que reconoció como muy doloroso y riesgoso. "¿Tú te hiciste la operación por la cantidad de comentarios que recibías o porque querías?", preguntó Tilsa Lozano durante la entrevista, a lo que la cantante respondió: "Porque me sentí mal. Me dijeron que estaba 'gorda' y muchos comentarios horribles. Cuando subí un videoclip que estaba enfocada por mi música, los comentarios eran así".

La artista confesó haber sentido miedo por las consecuencias que había escuchado sobre esta operación, incluyendo casos fatales. La cantante fue enfática al describir el impacto en su salud física y mental: "Llegó un punto donde mi cuerpo colapsó por la ansiedad y mucho estrés por verme bien".

A pesar del cambio físico, la exintegrante de Puro Sentimiento advirtió que no recomienda recurrir a la cirugía para enfrentar el bullying: "Es algo que no recomiendo porque es trabajar en la autoestima". Además, resaltó el apoyo fundamental que recibió de su esposo: "Mi única terapia fue mi esposo que siempre me decía 'estás bien', siempre me hacía sentir hermosa".

Estrella Torres espera que el público valore más su talento musical y no se enfoque en su apariencia física. "Ahora nadie me molesta, oye estás regia, me choca que sea por ese motivo, por la belleza y no por mis canciones", lamentó la cantante, haciendo un llamado a centrar la atención en su música.