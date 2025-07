Carlos Villagrán, conocido por dar vida a Quico en ‘El Chavo del 8’, brindó una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’ y habló sobre sus impresiones acerca de la bioserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’. Durante la conversación, al actor mexicano también se le preguntó sobre el desempeño de Juan Lecanda, quien lo interpreta en la versión ficcional bajo el nombre de Marcos Barragán.

A pesar de que no todos los integrantes del elenco original de 'El Chavo del Ocho' estaban de acuerdo con la realización del proyecto, la popular serie ha tenido éxito en América Latina. Uno de ellos es el propio Carlos Villagrán, quien, en más de una ocasión, reiteró su rechazo a la reciente serie; sin embargo, su hija Sylvia Villagrán tuvo una inesperada reacción que dejó sorprendido a su propio padre.

La felicitación de Sylvia Villagrán a Juan Lecanda

A través de su cuenta de Instagram, Sylvia felicitó a Juan Lecanda por la interpretación que realizó el actor, asegurando que, a lo largo de la serie, logró captar a la perfección la esencia y gestos de su padre en pantalla: “Muchas felicidades, lo haces muy bien, estudiaste a detalle a mi papá, te felicito de todo corazón”, señaló.

Por su parte, Lecanda agradeció los halagos de Sylvia y reconoció la importancia del papel. Afirmó en su comentario su respeto y admiración a Carlos Villagrán: “Muchas gracias de corazón por tus palabras, mi querida Sylvia. Agradezco mucho que creas que me acerqué al personaje de Quico. Mándale un abrazo sincero a tu papá, lleno de respeto y admiración”, escribió.

El comentario de Sylvia Villagrán sobre la interpretación del Juan Lecanda como Quico y Marcos Barragán. Foto: IG - Juan Lecanda

¿Qué dijo Carlos Villagrán al respecto?

Carlos Villagrán abordó el tema mientras era entrevistado por Amor y Fuego y tomó el gesto de su hija con mucha tranquilidad, aclarando que respeta su postura y que nunca impone condiciones o decisiones a sus hijos: ‘’Mi hija está en libertad’’, declaró.

Asimismo, para seguir por la misma línea, dejó en claro que sus hijos tienen la voluntad de expresar sus opiniones: “Yo no les prohíbo. Yo nunca les he pedido nada. Nada. Aunque sean mis hijos, son parte del público. Yo no les digo nada ni les aconsejo que no lo hagan. Les aconsejo en las partes buenas que deben seguir en la vida”, recalcó.

El actor mexicano tampoco quería desaprovechar la oportunidad de dar su punto de vista sobre la interpretación de Juan Lecanda como Quico e indicó claramente que 'Quico es irrepetible', pero también defendió su trabajo y reiteró que, a pesar de las limitaciones, la esencia del personaje siempre quedará ligada al intérprete original.

Por otro lado, fue consultado si llegó a ver la serie de 'Chespirito', lo que despejó cualquier tipo de duda con lo siguiente: 'No he visto el programa. Perdóname, no lo he visto. No sé ni cómo, ni cómo lo hicieron ni nada. Pero también que le vaya bien, que haga las cosas. Yo creo que es irrepetible, pero bueno, yo creo que Quico es irrepetible. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas', sentenció.