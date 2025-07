La enemistad entre Carlos Villagrán y el fallecido Roberto Gómez Bolaños ha vuelto a tomar relevancia tras el estreno de ‘Chespirito: sin querer queriendo’. El personaje de Marcos Barragán es presentado como un antagonista de la historia, y representa al actor de ‘Kiko’, justo en los momentos donde pensaba abandonar la producción del Chavo del 8.

De esta manera, los programas que Villagrán hizo fuera de México han vuelto al foco de atención, sobre todo por la evidente copia del humor de Gómez Bolaños y su baja calidad. Sus producciones en Venezuela son las más conocidas, pero pocos saben que estuvo en Argentina primero, en otro fracaso televisivo en su carrera.

¿Cómo era el programa de 'Kiko' en Argentina?

Este programa se llamaba ‘El show de Carlos Villagrán’, que tenía un formato de sketches, similar a ‘Los genios de la mesa cuadrada’. Se dice que solo salió al aire el piloto de la serie, en 1980, aunque se cree que se grabaron un total de cinco episodios. La distribución estuvo a cargo de Argentina Televisora a Color (ATC), que era el canal público del país sudamericano.

El episodio se encuentra completo en YouTube. Con una duración de más de 50 minutos, este era presentando por el mítico actor Eduardo Rudy, que daba unos monólogos a modo de explicación previa a que inicie el sketch. Luego del primero, hubo un show musical de Bill Ray, un músico desconocido. Después, finalizaría con dos escenas más, terminando en que todo este episodio se trataba de un sueño de ‘Kiko’.

Este es uno de los sketchs que repitió la fórmula de 'Chespirito', lo que generó aún más críticas. Foto: ATC

¿Por qué fracasó el programa de 'Kiko' en Argentina?

Pese a que se llamaba 'El Show de Carlos Villagrán', realmente no interpreto a otro personaje que no fuera ‘Kiko’. Además, muchas críticas apuntan a que el nivel de producción de la serie no era el adecuado, encontrando errores muy simples y criticando la calidad de los efectos especiales. Debemos recordar que ‘Chespirito’ se había revolucionado el uso de la pantalla verde en televisión con el ‘Chapulín Colorado’, por lo que el límite a superar era muy alto.

El primer sketch sirvió como inspiración para ¡Ah que Kiko!, de Venezuela, ya que compartían la misma situación del personaje trabajando en una bodega. Asimismo, en la segunda escena, se burló de ‘Chespirito’ al usar la icónica frase: ¿Ahora, quién podrá ayudarnos?, respondiendo el niño de cachetes inflados: “No me vayas a decir que el que te puede salvar es un bicho colorado que anda por ahí, porque me retiro inmediatamente”.