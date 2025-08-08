¿Valentino se ahogó en Esto es Guerra? Filtran video del tiktoker en el que recibe ayuda tras reto | Foto: Composición LR/ Esto es Guerra

En el programa del 7 de agosto de Esto es Guerra (EEG), Yamir Valentino Palacios, conocido en las redes sociales como 'Valentino', sufrió un incidente al saltar a una piscina como parte de un reto. Durante la transmisión, se le vio visiblemente preocupado antes de lanzarse desde lo alto, pero su compañera de equipo, Rosángela Espinoza, lo alentó, y ambos saltaron juntos, tomados de la mano.

En las imágenes grabadas por un asistente al programa, después del salto a la piscina, se observa a Valentino siendo asistido por Rosángela, quien lo lleva a otra área del reto. Luego, el tiktoker se coloca en cuclillas. Los seguidores del creador de contenido expresaron su preocupación ante las imágenes: "Me maté de risa y a la vez me preocupé". Otro usuario mencionó que "Valentino dijo en su live que no se iba a meter a la piscina".

Por su parte, el tiktoker comentó el clip viral en TikTok: "Ja, ja, ja, ja. Oye, no, se me salió todo". Además, en su cuenta oficial de Instagram, Valentino compartió el video y dijo lo siguiente en otra historia: "Por estas razones no me gusta meterme en la piscina".

Valentino es el nuevo fichaje de Esto es Guerra

En la transmisión en vivo del 4 de julio de Esto es Guerra, se presentó a 'Valentino' y 'Gerardo Pe' como los nuevos integrantes del programa. El tiktoker, quien ya participó en 2024 junto a su hermano, regresa por segunda vez al reality. Al anunciar estas dos nuevas incorporaciones, sus nuevos compañeros, Patricio Parodi y Mario Irrivarren, aplaudieron con entusiasmo.

Por su parte, el creador de contenido dijo encontrarse feliz de esta nueva oportunidad: "Holi, ¿cómo están? Feliz, en serio, de estar aquí realmente. Quiero dar batalla y por eso estoy sentado aquí. Así que, veremos, que sale". Además de mencionar lo siguiente: "Uy me voy a hacer acá full ejercicio".