Registrate en nuestro boletin

Espectáculos

¿Valentino se ahogó en Esto es Guerra? Filtran video del tiktoker en el que recibe ayuda tras reto: "Se me salió todo"

Durante su primera semana en el programa de EEG, el tiktoker sorprendió a sus seguidores al ser asistido por Rosangela Espinoza, tras un incidente ocurrido durante un reto que incluía una piscina.

¿Valentino se ahogó en Esto es Guerra? Filtran video del tiktoker en el que recibe ayuda tras reto
¿Valentino se ahogó en Esto es Guerra? Filtran video del tiktoker en el que recibe ayuda tras reto | Foto: Composición LR/ Esto es Guerra

En el programa del 7 de agosto de Esto es Guerra (EEG), Yamir Valentino Palacios, conocido en las redes sociales como 'Valentino', sufrió un incidente al saltar a una piscina como parte de un reto. Durante la transmisión, se le vio visiblemente preocupado antes de lanzarse desde lo alto, pero su compañera de equipo, Rosángela Espinoza, lo alentó, y ambos saltaron juntos, tomados de la mano.

En las imágenes grabadas por un asistente al programa, después del salto a la piscina, se observa a Valentino siendo asistido por Rosángela, quien lo lleva a otra área del reto. Luego, el tiktoker se coloca en cuclillas. Los seguidores del creador de contenido expresaron su preocupación ante las imágenes: "Me maté de risa y a la vez me preocupé". Otro usuario mencionó que "Valentino dijo en su live que no se iba a meter a la piscina".

Por su parte, el tiktoker comentó el clip viral en TikTok: "Ja, ja, ja, ja. Oye, no, se me salió todo". Además, en su cuenta oficial de Instagram, Valentino compartió el video y dijo lo siguiente en otra historia: "Por estas razones no me gusta meterme en la piscina".

lr.pe

Valentino es el nuevo fichaje de Esto es Guerra

En la transmisión en vivo del 4 de julio de Esto es Guerra, se presentó a 'Valentino' y 'Gerardo Pe' como los nuevos integrantes del programa. El tiktoker, quien ya participó en 2024 junto a su hermano, regresa por segunda vez al reality. Al anunciar estas dos nuevas incorporaciones, sus nuevos compañeros, Patricio Parodi y Mario Irrivarren, aplaudieron con entusiasmo.

Por su parte, el creador de contenido dijo encontrarse feliz de esta nueva oportunidad: "Holi, ¿cómo están? Feliz, en serio, de estar aquí realmente. Quiero dar batalla y por eso estoy sentado aquí. Así que, veremos, que sale". Además de mencionar lo siguiente: "Uy me voy a hacer acá full ejercicio".

