Joven awajún pide ayuda para encontrar trabajo y poder pagar sus estudios de Educación Física: "Quiero vivir mi sueño"

Un joven awajún solicita ayuda en redes sociales para conseguir un empleo que le permita pagar sus estudios en Educación Física. Indicó que solo quiere cumplir sus sueños.

Kevin Kapiu, joven awajún, indicó que su sueño es ser profesor de Educación Física y que también quiere ser actor.
Kevin Kapiu, joven awajún, indicó que su sueño es ser profesor de Educación Física y que también quiere ser actor. | Foto: composición LR / Facebook

En busca de una oportunidad laboral, un joven awajún pide ayuda mediante redes sociales para encontrar un empleo que le ayude a pagar sus estudios de Educación Física. Según el vídeo publicado el 6 de agosto, Kevin Kapiu señala que tiene la necesidad de apoyar a su familia porque “No tienen recursos”.

Además, por la falta de oportunidades, es que hace este llamado a fin de conseguir sus metas. El post alcanzó las más de 335 mil visualizaciones.

PUEDES VER: Peruana impacta al mostrar la zona que debe visitar en el Censo 2025 y sorprende: "Muy muy lejano".

lr.pe

Joven awajún no cuenta con recursos para estudiar en una universidad

Kevin Kapiu, joven awajún en Amazonas, indicó que no cuenta con dinero para poder pagar la carrera de Educación Física. Señaló que su sueño es ser profesor en esta área para cumplir lo que se propuso. En el post dedicó palabras para sus padres, pues quiere “Hacerlos sentir orgullosos”.

Sin embargo, destacó que tiene hermanos menores que necesitan de él, ya que económicamente no se encuentran estables.

PUEDES VER: Pedidos de Temu, AliExpress y Shein: cómo consultar su estado tras caída de contenedores en el Puerto del Callao.

lr.pe

Usuarios en Facebook reaccionaron ante vídeo de joven awajún pidiendo ayuda

Luego del pedido del awajún solicitando ayuda para poder trabajar, usuarios en Facebook mostraron su apoyo comentando que “Verdaderamente lo necesita” y que “Hay mucha gente humilde que merece oportunidades”. Otros destacaron la importancia de que se le brinde la Beca 18 agregando que, por ser de una comunidad amazónica, el gobierno debería de brindarle facilidades.

Por otro lado, felicitaron su valentía por querer salir adelante. Al finalizar el vídeo se dejó el número telefónico 901 534 398 para que personas cercanas puedan contactarlo.

