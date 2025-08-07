HOY

Espectáculos

Tula Rodríguez genera polémica tras rechazar la cantidad de feriados en el Perú y se muestra furiosa: "No seamos vagos"

Tula Rodríguez expresó su indignación sobre la cantidad de feriados en Perú a través de un video en sus redes sociales. La actriz critica la parálisis laboral que estos generan en el país.

Tula Rodríguez subió un video a su cuenta de Instagram donde expresó su indignación por la cantidad de feriados en el Perú.
Tula Rodríguez subió un video a su cuenta de Instagram donde expresó su indignación por la cantidad de feriados en el Perú. | Foto: Composición LR/ Instagram de Tula Rodríguez

A través de su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez publicó un video donde rechazaba la cantidad de feriados que tenía el Perú. En el reel la actriz peruana se mostró indignada y señaló que había feriados innecesarios, precisamente a raíz del último que se dio el 6 agosto por la Batalla de Junín. "No seamos vagos", señaló molesta.

Asimismo, Rodríguez mencionó que en estos días el Perú se paraliza, pues la gente no trabaja. "Luego no tenemos plata. La gente tiene que producir", agregó. Por otra parte, habló de que luego los niños no iban al colegio y después tienen que recuperar clases. "No debería haber tantos feriados", resaltó.

lr.pe

Redes sociales se indignan por las declaraciones de Tula Rodríguez sobre la cantidad de feriados

Este video generó indignación en redes sociales, y los usuarios no dudaron en criticar lo dicho por Tula Rodríguez. Entre los comentarios más destacados están: "Claro como tú trabajas un par de horas y te pagan lo que a muchos peruanos de a pie en un mes normal", "Aquí los que están a favor de los feriados", "Los feriados me encantan, porque es donde puedo pasarla más con mis hijas", "Con todo respeto, Tula, no molestes. Yo amo los feriados".

