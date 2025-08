La conductora Tula Rodríguez atravesó un momento de angustia tras regresar de sus vacaciones en México. Apenas aterrizó en Lima, tuvo que llevar de inmediato al hospital a su hija Valentina Carmona por un intenso dolor en el oído. "Pila de medicinas", expresó la popular 'Peludita' al compartir detalles de la complicada situación que enfrentó junto a la adolescente.

Según relató la presentadora, el malestar comenzó días antes, cuando Valentina mostró molestias en la zona. Sin embargo, la joven de 16 años minimizó el dolor y no siguió sus recomendaciones, lo que terminó agravando el cuadro. Ahora, la menor presenta una infección que impidió realizarle el tratamiento completo en el hospital.

Tula Rodríguez llevó a su hija al hospital por un fuerte dolor en el oído

Al regresar de México, Tula Rodríguez contó en Instagram que su hija Valentina sufría un fuerte dolor en el oído, lo que la obligó a llevarla al hospital. La conductora recordó que la adolescente nació sin una oreja y usa prótesis, por lo que el malestar en su único oído natural generó gran preocupación. "Acá hay una niña que le está costando levantarse. Esta niña está con un dolor terrible de oído y antes de viajar se la ha pasado así. Yo me hecho la que no estoy nerviosa, pero entenderán que ella tiene uno que le funciona al 100%, que debo cuidar ese uno al 100%. No es culpa mía querida, es culpa tuya por no haberte cuidado", afirmó.

Más adelante, la conductora no pudo contener su impotencia, pues la menor no hizo caso a sus recomendaciones antes de que se agravara su situación. "Me pregunto: ¿cuándo harán caso a la madre al 100%? Y estuve 'no te metas tanto al agua, cuida al oído'. ¿Qué pasó? ¿Hiciste caso? Cuando le hagan caso a la madre, todo cambia, caraj... Ahora, sin dormir, a gastar, al médico, para esa bendita oreja", reprendió.

Hija de Tula Rodríguez presenta importante infección en el oído

Tras volver a casa, Tula Rodríguez informó que su hija Valentina no pudo recibir el tratamiento completo en el hospital debido a la infección en el oído. La conductora explicó que los médicos le recetaron varios medicamentos y que, por el momento, no fue posible realizarle la limpieza necesaria. "Ya en casa, una pila de medicinas pero no han podido hacerle lavadito porque está con una infección importante. Vamos a tratar esa zona que está amarrada con la orejita de Valentina", puntualizó.