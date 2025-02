La exbailarina Katty García ha vuelto a ser noticia tras varios años de ausencia en la farándula peruana. En una reciente entrevista, la conocida figura pública decidió sincerarse sobre su vida en Estados Unidos, donde ha estado residiendo desde que dejó Perú hace más de siete años.

Durante su tiempo alejada de la televisión, Katty García ha enfrentado diversos desafíos que la han llevado a reflexionar sobre su vida y sus decisiones. En su relato, la exmodelo no escatimó en detalles y compartió que su experiencia en Estados Unidos ha sido ‘difícil’.

Las revelaciones de Katty García

Hace varios años, Katty García dejó Perú en busca de nuevas oportunidades y un cambio en su vida. Sin embargo, su camino no ha sido sencillo. En entrevista con el diario Trome, la exbailarina mencionó que la adaptación a un nuevo país y cultura ha presentado retos significativos, por lo que desde el inicio buscó emprender en diferentes negocios.

“Hace dos años hice una empresa de limpieza. Yo siempre he sido bien chamba, nada me avergüenza porque empecé vendiendo cebiche”, señaló al inicio. La exmodelo confesó que a pesar de las dificultades, nunca se rindió: “No es fácil, he tenido mucha suerte porque la busqué. No hablo bien el inglés, pero no me iba a quedar sentada llorando, decidí emprender y tener una familia. No es fácil”.

En 2016, Katty García, una destacada modelo y exintegrante de realities en Perú, optó por dejar su país natal con el fin de escapar de los constantes escándalos mediáticos que la perseguían en Lima. Con la intención de iniciar una nueva etapa y alejarse del escrutinio público, se trasladó a Estados Unidos, donde encontró la oportunidad de reconstruir su vida lejos de las cámaras y la controversia que la habían rodeado.

¿Extraña el mundo del espectáculo?

Por otro lado, la exmodelo Katty García también reflexionó sobre su vida personal y profesional en Estados Unidos. Aunque disfruta su vida lejos de la farándula, confesó que a veces extraña cosas del mundo del espectáculo.

“Hace poco recordaba mis momentos en ‘Bienvenida la tarde’, era una terapia, me cargaba de energía", mencionó. Cabe señalar que también recordó que estuvo involucrada en polémicas en varias ocasiones: “Rodrigo (González) me daba duro, todos los días salía en ese programa y yo era terrible”.