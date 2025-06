Pablo Heredia, Ale Fuller y Flavia Laos vuelven al centro del espectáculo tras años de silencio. El triángulo de amor que confirmaron en los últimos días causó furor en el público peruano. Nuevas declaraciones en 'El valor de la verdad' han reabierto un episodio que marcó sus vidas y fracturó una amistad que muchos creían inquebrantable.

La confesión pública de Pablo Heredia en ‘El valor de la verdad’ ha sacado a la luz antiguos rumores que rondaban la farándula peruana desde 2018. El actor argentino habló abiertamente sobre su relación con Ale Fuller, su breve vínculo con Flavia Laos y un posible acercamiento con Mayra Goñi, devolviendo a la actualidad un escándalo que parecía superado.

Revelaciones que remecen la farándula

Pablo Heredia, al sentarse frente al polígrafo de 'El valor de la verdad', respondió con sinceridad a todas las preguntas que le plantearon sobre su vida sentimental. Durante la entrevista, el actor argentino contó detalles inéditos de su relación con Ale Fuller, su breve romance con Flavia Laos y dejó entrever un posible vínculo con Mayra Goñi, avivando así un escándalo que hace años estuvo en silencio.

Flavia Laos, por su parte, no se quedó callada. A través de un video en TikTok, aclaró su versión y reveló que sí tuvo una relación corta con Heredia. “Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación. Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo”, aseguró. Con esta declaración, la actriz también reconoció que aquel romance fue el motivo de su quiebre con Ale Fuller.

Pablo Heredia y su posible vínculo con Mayra Goñi

Lo que comenzó como un triángulo amoroso entre Flavia Laos, Ale Fuller y Pablo Heredia ahora podría tener una cuarta protagonista: Mayra Goñi. Según el adelanto de 'El valor de la verdad', la actriz y cantante también estaría involucrada sentimentalmente con el galán argentino, sumando un nuevo giro al ya polémico pasado del actor.

Pablo Heredia encendió la polémica tras difundirse el avance de 'El valor de la verdad'. Durante la entrevista, Beto Ortiz mencionó a las protagonistas de 'Ven, baila, quinceañera': Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi. Al oír el nombre de Mayra, Pablo respondió con sonidos de afirmación. mientras el presentador lanzó una frase que lo dijo todo: “Debió haberse llamado ‘Ven, chapa, quinceañera’, ah”, dejando entrever que su historia con las actrices aún no termina.