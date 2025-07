En un reciente adelanto del reality familiar 'Los Palao', el popular chico reality Said Palao protagonizó un momento inesperado que generó sorpresa en redes sociales y entre sus seguidores. El episodio muestra al modelo aceptando un reto que lo llevó a disfrazarse de mujer, una situación que lo llevó a emitir disculpas anticipadas hacia su esposa, la empresaria Alejandra Baigorria, y su pequeña hija.

El material fue difundido como parte de un avance de la serie que Said Palao produce junto a su familia y que se emite vía streaming. En el clip, el integrante de 'Esto es guerra' aparece visiblemente nervioso antes de llevar a cabo el reto propuesto por su hermana Lorelein Palao, con el apoyo de su propia hija. “Quisiera pedirle perdón a mi hija y a mi esposa por lo que están a punto de ver”, expresó Said frente a cámaras.

Said Palao se disculpa con Alejandra Baigorria por imágenes en 'Los Palao'

Todo ocurrió durante la grabación de uno de los más recientes episodios de 'Los Palao', la producción digital que retrata el día a día de la familia del también judoca. En esta oportunidad, Lorelein Palao desafió a su hermano a completar una peculiar prueba: vestirse como mujer. La dinámica, que contaba con la complicidad de la hija del deportista, fue tomada con humor por los involucrados, aunque Said no dudó en anticiparse a las posibles reacciones y pidió disculpas públicamente a su entorno familiar más cercano.

Las imágenes muestran a la hija de Said reaccionando al ver a su padre con vestido. "A mis 9 años, todo lo que me hace pasar mi familia", comentó con una mezcla de sorpresa y diversión. Posteriormente, en tono jocoso, se escucha a Said Palao decir: “En el piso no, porque se me va la plata... Aún no tengo, pero por si acaso”. La escena, que aún no muestra su rostro, ha causado revuelo por el carisma con el que el modelo afronta el reto, además del tono familiar que caracteriza a la serie.

El video ha comenzado a circular en redes sociales y plataformas de streaming, generando miles de comentarios entre fanáticos y seguidores de la pareja conformada por Said Palao y Alejandra Baigorria. Ambos han construido una sólida base de seguidores gracias a su exposición en televisión y ahora en el mundo digital con el formato de 'Los Palao', donde comparten aspectos íntimos de su vida familiar con un enfoque entretenido.