Alejandra Baigorria se pronunció luego del accidente que sufrió su esposo, Said Palao, durante la emisión del viernes 18 de julio de 'Esto es guerra'. El competidor recibió un fuerte golpe en el rostro mientras participaba en uno de los juegos del reality, lo que lo dejó visiblemente adolorido en el suelo. La situación obligó a que el equipo médico interviniera de inmediato para brindarle asistencia.

Debido a la intensidad del impacto, que le provocó sangrado nasal y lo dejó llorando del dolor, Said fue trasladado a una clínica en San Isidro para una evaluación más detallada. Hasta allí llegó Alejandra Baigorria, quien compartió en redes el rostro del judoca, mostrando la nariz hinchada como consecuencia del golpe. “A ver bien tu nariz, mira de frente. Así no me pueden dejar a mi esposo, así no me lo pueden regresar, tengo una queja”, comentó antes de soltar una pequeña risa, intentando aligerar el momento con buen humor.

Alejandra Baigorria revela cómo se encuentra Said Palao tras golpe

A través de sus historias de Instagram, Alejandra Baigorria compartió con sus seguidores el estado físico de Said Palao luego del fuerte accidente que sufrió en una competencia de 'Esto es guerra'. La empresaria publicó un video en el que se ve a su esposo sentado en una camilla tras haber sido atendido. “Al parecer está todo bien, esperando los resultados”, escribió la ‘Gringa de Gamarra’, intentando llevar tranquilidad a sus seguidores.

Alejandra Baigorria comentó que esta fue la segunda vez en la semana que acudía a una clínica de emergencia, ya que días antes su padre, Sergio Baigorria, había sufrido un accidente en moto que por suerte no pasó a mayores.

Mientras grababa a Said con la nariz visiblemente inflamada, se le escuchó decir: “Uy, Dios… a ver, mira para allá… Estamos esperando que no sea nada”. Finalmente, la exchica reality le preguntó a su esposo cómo se sentía físicamente. Con una sonrisa, Palao respondió: “Sabes que tu esposo está hecho de hierro”, dejando entrever que, pese al dolor, se encontraba con buen ánimo.

Said Palao sufrió fuerte golpe en 'Esto es guerra'

El accidente ocurrió cuando Said Palao competía contra Kevin Díaz en uno de los juegos del reality. Durante la prueba, el modelo saltó desde un andamio, pero un error de cálculo hizo que impactara con fuerza su rostro contra la estructura metálica, golpeándose directamente la nariz. El impacto lo dejó en el suelo con visibles muestras de dolor, generando alarma entre sus compañeros, quienes corrieron rápidamente a auxiliarlo. La gravedad del momento hizo que Katia Palma pidiera la intervención inmediata del equipo médico.

Mientras los paramédicos atendían a Said y le retiraban el casco de protección, el programa mostró la repetición del accidente. Renzo Schuller, visiblemente preocupado, reaccionó en vivo: “Ay, au, sí se ha golpeado fuerte. A ver, revisemos, uy no”. Palao logró ponerse de pie por unos instantes, pero el dolor lo venció y terminó sentado en el suelo, con lágrimas en los ojos y sangrado nasal. Intentó resistirse a que le limpiaran la herida, mientras los médicos aplicaban hielo en la zona afectada. De esta manera, la producción de 'Esto es guerra' pidió que el esposo de Ale Baigorria fuera llevado a una clínica para que fuera revisado.